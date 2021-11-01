立法會選舉︱陳恒鑌宣布參選新界西南　何君堯站台：老虎蟹都撐！

12月立法會選舉提名期今日（1日）踏入第二日，民建聯現任新界西立法會議員陳恒鑌宣布參選新劃分的新界西南選區。陳恒鑌以「革新．向前．創未來」為參選口號，強調革新代表去除陋習，要有新的方式處理社會新問題，不可「食老本」，重申將要求政府採取更多必要措施，早日落實通關、建議搬遷葵涌貨櫃碼頭，在香港中部興建新的商業區等。

全國人大常委譚耀宗、新界西立法會議員何君堯，以及包括福建、廣東、浙江等多個社團代表、新界西鄉事及地區人士都有到場支持，他們稱欣賞陳恒鑌過去的服務，不少人都表示要動員令陳高票當選。



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陳恒鑌指歡迎競爭 譚耀宗拒評譚香文勝算

陳恒鑌表示，國安法及新選舉制度令香港有新的機會，對於其團隊有機會參與香港未來，感到無比光榮。他指，與團隊一同服務多年，在2003年及2019年經歷了很多，大家在疫症中走到最前，堅持服務社區、社會，堅守每一個角落，形容團隊有經驗，有實力。

陳恒鑌強調參選政綱希望有建設性，呼籲政府採取更多必要措施，早日落實通關；為了區內市民可以原區就業，建議搬遷葵涌貨櫃碼頭，在香港中部興建新的商業區；他亦提出建議地區行政改革、推動荃灣重建新佈局。

對於選舉可能出現競爭，陳恒鑌強調，只要其他參選人能通過到資格審查委員會，即歡迎競爭，強調有競爭有進步，但參選人一定要一心一意為香港好，若然希望走進議會搞破壞，令香港停滯不前者，市民不會支持。

至於上周六有兩名非建制派參選，譚耀宗認為這反映選舉全面開放，候選人背景可來自很多方面。他提到，知道參選九龍中的譚香文是現任區議員，估計她通過宣誓，資審會亦會再作考慮，目前不作任何估計。

何君堯：我老虎（蟹）都撐！

譚耀宗表示，每次陳恒鑌參選都會找他站台，最終即使未必高票，都一定勝出。他提到陳恒鑌大學仍未畢業時已協助他，在服務社區更勝自己，讚陳貼近民情、反映民意。他呼籲大家要支持陳恒鑌，不要以為他一定贏，要投票支持他繼續服務，祝陳馬到功成。

同屬新界西立法會議員的何君堯亦到場，指很榮幸以同事身份表揚陳恒鑌，形容陳為民請命，在區內重建工作不遺餘力，交通方面跟進不少。他又提到在社會事件中，自己只是「看管堤壩的小童」，負責在受驚時吹哨子，而陳恒鑌亦在撐警活動與他一同走來，指日後仍有很多工作要靠陳恒鑌，「我老虎（蟹）都要撐阿Ben（陳恒鑌洋名）！」

多個社團組織及地區鄉事支持

不少社團人士都到場支持陳恒鑌參選，包括福建社團的吳換炎、廣東社團的吳惠權、海南社團韓陽光、廣西社團劉娟、浙江社團詹洪良等人。吳換炎表示，陳恒鑌當了兩屆立法會議員，工作有目共睹，包括在止暴制亂及疫情方面工作不少，立法會拉布時亦堅持發聲，為長者謀福利，他們將盡全力把提名全部用作支持陳恒鑌。

吳惠權則表示，陳在區內工作20年，在新界西南有20多個辦事處，認為有他繼續服務，區內一定更加好，代表廣東社團總會新界西南分會全力支持。韓陽光揚言，如果陳恒鑌不當選自己會辭職，又提到近一個月內該會已招收約3千名會員。劉娟指，陳長期以來愛國愛港，一定支持對方繼續服務。

地區人士稱社區服務多年值得支持

一批新界西地區人士亦有到場支持陳恒鑌。葵青區議會前主席羅競成表示，一定支持陳恒鑌，大家都見到對方很勤力，有時比區議員更常落區，強調陳在當區交通及房屋貢獻不少，服務的區正好劃作新界西南，因此參選理所當然，不只要贏，票數更不可少，否則「唔係咁好睇嘛」，強調團隊要盡力令陳高票當選。

青衣鄉事委員會主席陳志榮指，自小見到陳恒鑌服務區內，鄉事派會全力支持他。荃灣鄉事委員會前主席鍾偉平、荃灣商會永遠榮譽會長朱松勝、荃灣鄉事委員會主席邱錦平，都表示會動員屬村市民及朋友投票，祝陳高票當選。馬灣鄉事委員會主席陳崇業亦表示支持。

立法會提名期由10月30日開始，今日是首次有人宣布有意參選新界西南選區。除了譚香文參選九龍中選區，民建聯李慧琼亦已報名參選該區。

（有關提名期首天已報名人士，請按此）