立法會選舉︱張宇人爭連任飲食界：從不擔心挑戰　做得唔好就換人

立法會選舉提名期上周六（10月30日）開始，今日（1日）陸續有人前往報名。於提名期首天有15人報名，包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北等。非建制派方面，則有黃大仙區議員譚香文、離島區議員方龍飛。

自由黨主席、現任飲食界議員張宇人今早現身政府總部報名。



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張宇人：做得好選民會支持你

自由黨主席張宇人今早在多名飲食界選委陪同下，赴政總報名參選飲食界。張宇人稱，這次獲約20個業界選民登記，五大界別取得3至4名選委提名。

張宇人指，從來不擔心有其他業界人士挑戰，「你做得好選民會支持你，你做得唔好就係時間換人」，強調選票如成績表一樣，每次都希望選票比上屆的多。他又稱，慶幸業界一直在選票上反映對他的支持，認為若自動當選就不會岀現成績表。

被問這次參選有否獲中聯辦祝福，張宇人稱：「我從來都係問我啲業界，今年你問下後面啲業界，個個會我都問支唔支持，所以從來都係問業界佢哋有幾多支持，亦都好多謝佢哋咁多年嚟都支持我去選舉。」

至於自由黨有否與其他建制派協調，他稱「從來都好難做協調」，亦非他本人或該黨擅長，強調自由黨過往亦絕少公布參選名單。被問到會否支持特首林鄭月娥連任，張宇人指現時還有5個月才到選舉，又指若自己未能當選立法會議員，亦未能成為選委，故未能回答。

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（有關提名期首天已報名人士，請按此）