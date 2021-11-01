立法會選舉︱「田二少剋星」劉卓裕擬參選：一絲曙光都要繼續前行

立法會選舉提名期上周六展開，首日已有兩名非建制派取得足夠提名參選。荃灣民主派區議員劉卓裕今日（11月1日）於社交網公布，積極考慮參與立法會選舉，現正尋求選委提名。



曾於區選擊敗田北辰

劉卓裕指，隨著區議員宣誓資格獲確認，如再進一步發揮民主派作用，在有限空間為留守的市民開路，是其近期一直反覆思量的問題。「有人話，新政治形勢、新議會佈局下，民主派就算入立法會，只不過係『花瓶』；的確，民主派參選空間收窄，新政治紅線亦令人步步為營，但係咪咁樣就等於一事無成？好多民生議題、重要撥款、爭議法案，仍然需要民主派提意見代發聲，留個歷史見證。」

他表示，始終堅信隙縫中只要有一絲曙光，大家都應該繼續前行，「因此我積極考慮參加立法會選舉。我唔會低估參選面對嘅壓力，更加預咗會受到部分人嘅批評同質疑，為嘅係我仲抱持緊嘅一個信念：『給市民一個希望』。」

劉卓裕指，新選舉制度之下需要爭取選委提名，目前已經開展此方面工作，雖然非常非常困難，但不會輕易放棄，「希望我可以同留下來嘅香港人，守住崗位，和你・前行」。劉卓裕回覆《香港01》查詢時，表示現正尋求選委提名，承認過程十分艱難。

劉：尋選委提名艱難

劉卓裕現為荃灣「愉景」選區的議員，其於2019年區議會選舉中，爆冷擊敗實政圓桌田北辰。政圈有傳，劉卓裕有意循新界西南直選參選，若成功入閘，同區對手包括爭取連任的民建聯陳恒鑌、空降的工聯會陳穎欣。