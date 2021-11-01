安心出行︱5人涉用假App被捕　李家超：公務員以身試法更不能接受

政府於今日（11月1日）起，要求進入政府建築物、場地者，除非年滿65歲、不足12歲或有實際困難，都必須使用「安心出行」程式。不過執行下來，有部分安排被批評擾民；另外首日即有5人因涉嫌使用假應用程式進入入境事務大樓被捕，據報包括1名入境事務主任、1名入境事務助理及1名審計署職員，另外2名為外判職員。

政務司司長李家超同日下午出席活動後回應指，措施是首日執行，有市民需時習慣很平常，政府人員會盡量協助。他又指，如有人用違法手法不遵守規則十分不應該，尤其當有公務員涉及這些事件時，更加不能接受。



+ 1

李家超指出，始終措施是首日執行，市民可能仍要適應一下相關安排，現階段會以協助市民為目的，很多政府同事、有關人員，於場地管理方面都盡量提供協助，強調新措施的目的是一旦有感染個案，可更有效地調查密切接觸者，盡快管控個案，只要防疫抗疫做得好，多方面的活動都可在社會上進行。

李家超又指：「如果有些人刻意去用什麼方法，去不遵守這個規則，我覺得是不應該的，如果涉及一些人士用一些違法手法，那當然就更加不應該。如果是涉及一些公務員，可能涉及刑事的行為去規避，這是更加不能接受」。他指，如果有公務員以身試法，執法部門會依法處理。