安心出行．直擊｜無智能電話露宿者准填紙代掃碼　入體館受阻難堪

周一（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃「安心出行」二維碼，基層團體擔心沒智能電話的無家者受影響，但政府稱有彈性安排。在措施推行首日，《香港01》聯同社協組織幹事吳衞東，與兩位無家者阿昌及阿英到4處他們經常到訪的政府地方直擊實測，發現多處大致「寬鬆」對待無機一族，可以「填紙仔」代掃碼。

只是，他們欲進入體育館時一度因無法掃碼被阻，直言感到難堪：「唔好話沖涼，淨係『解決』都好麻煩。」社協期望，不同部門職員可從善如流，彈性處理。



無家者阿昌早前由報紙得知，11月起進入政府場所要使用「安心出行」，直言心情十分徬徨，「唔知點算」（張浩維攝）

花1500元買智能電話 兩星期即被偷

50歲的阿昌兩個月前，試過花1500元購買智能電話，惟兩個星期內已被盜去，之後一直使用團體捐助的2G電話聯絡家人、社工。他早前得知11月起進入政府場所要使用「安心出行」，直言徬徨「唔知點算」，因平日需到社署交文件，到瑪嘉烈醫院覆診，每日更會到體育館梳洗：「對我哋啲低下階層好唔方便，無錢買電話，又唔識上網。」

不足兩成露宿者擁智能電話 社協：有人試過遺失12部電話

45歲的阿英以前亦試過花1,800元買智能電話，但同樣同短時間被偷去。吳衞東補充，只有不足兩成無家者有智能電話：「佢哋喺街到，好容易會唔見電話，喺邊到充電都係一個問題。」有露宿者曾先後遺失過12部電話，直言經濟成本大是另一因素。

露宿者常到4處所 無智能電話也准進入

三人周一早上先後到訪常去的政府場所，包括通州街公園壁球中心、北河街街市熟食中心、北河街體育館及社會保障辦事處。由於阿昌與阿英只得2G電話，無法安裝安心出行「嘟碼」，只好靠留資料的方法，進入以上4個場所，過程大致順利。

入體育館一度受阻 擾攘後准「填紙仔」代替

不過，進入北河街體育館時，一度有前線職員稱只有12歲以下兒童或65歲以上的長者才可以填表方式代替，擾攘一番後，才允許二人填資料。

二人認為新規定下，使用服務的過程更複雜、麻煩。（張浩維攝）

買二手機也要儲錢3個月 充電保安問題難解決

綜合4次經歷，阿昌指過程複雜：「如果無安心出行好麻煩。」對於一度被拒入體育館亦感到難堪無奈：「入唔到去都唔知點算好，唔好話沖涼，淨係『解決』都好麻煩。」被問到會否為此購入二手智能電話，他明言需400、500元， 至少要儲錢約3個月，加上擔心充電、保安等實際問題，故感到卻步。

入唔到去（體育館）都唔知點算好，唔好話沖涼，淨係解決（如廁）都好麻煩。 無家者阿昌

社協冀政府彈性處理 免影響露宿者使用服務

先後到訪過不同設施後，吳衞東認為有部門安排較彈性，但仍有部門職員較因循，期望政府職員從善如流，以免影響無家者使用服務。新措施下，政府建議無智能電話無家者留下社福機構聯絡電話以核實身份，吳認為，留社工或服務機構電話的安排合理，惟擔心團體職員未必及時聽電話，冀政府彈性處理。

康文署：因應實際情況豁免 包括無智能電話露宿者

康文署回應查詢時指，在新安排下，除原有豁免，亦會因應實際情況豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用「安心出行」，包括沒有智能電話的無家者。

▼11月1日 深水埗北河街市政大廈情況▼

