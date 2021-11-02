立法會選舉｜霍啟剛選體演文出界提三大目標　假新聞法必諮詢記者

立法會換屆提名期繼續，今午（2日）再有多人到政府總部報名參選。港協暨奧委會副會長霍啟剛報名參選體育、演藝、文化及出版界，無綫電視總經理曾志偉及香港女子乒乓球隊主教練李靜等人現身撐場。

霍啟剛提出三大工作，希望助業界融入粵港澳大灣區、做好中外文化交流中心，以及2025年大灣區全運會的工作。他歡迎今次選舉出現更多競爭，可與對手互相學習，倘當選會繼續聆聽業界聲音，包括就立法規管假新聞等諮詢傳媒和記者。



指選舉昇華至候選人實力對壘

霍啟剛以「連結▪跨越▪創造」為競選口號，希望連結全港18區，連結香港與內地。他認為，《港區國安法》及完善選舉制度後，香港能重新再出發，選舉由政治立場對壘，昇華至候選人實力對壘，希望「摺高手袖」，與業界一齊並肩作戰。他稱中央給予業界很多課題，包括「十四五」規劃的中外文化交流中心、2025年大灣區全運會等，未來亦希望推動文化產業化，演藝界融入大灣區，並推廣粵語電影，但最重要的是有專責的政策局統籌以上工作。

已參選體育、演藝、文化及出版界的，還有明報出版社總經理蘇惠良，霍啟剛指，新選舉制度下，更多有心有力的社會人士參選，歡迎更多能者參選，產生競爭，並稱他認識蘇惠良，曾與他合作，希望日後有更多機會交流，除競爭外，也可互相學習。

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霍啟剛認為，這次選舉是「候選人實力對壘」。（盧翊銘攝）

拒評Mirror及整頓娛樂圈

被問到對立法規管假新聞的看法，霍啟剛稱要慎重考慮和研究假新聞對社會，尤其是年輕人的影響，詳情由政府研究並草擬條例，倘他當選，必定會充分諮詢不同界別，包括傳媒和記者，向政府如實反映業界的憂慮。

至於修訂《電檢條例》是否限制創作自由，霍啟剛說業界主要擔心實施細節，例如28日審批期過長，未來會繼續聆聽業界意見。被問到是否認識組合Mirror，香港有否需要如內地般整頓娛樂圈，霍啟剛指，不評論個別團體，希望香港整體風向正面，重新再出發。