立法會選舉︱黃梓謙報名戰選委界　提名人胡定旭讚有國際視野

全國港澳研究會理事黃梓謙今早（2日）報名參選新一屆立法會選舉，角逐選委會界別議席。曾加入民主思路的黃梓謙指，由5年前參選立法會，一直堅守「一國兩制」及《基本法》，至今不變。他又反駁「政治投機」的質疑，指自己留在香港守護港人，尋求政治道路，提出解決問題的方法，絕不是投機，批評放棄香港的人才是真正投機者。

據了解，提名黃梓謙的包括第五界別的全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源，亦有法律界當然選委、基本法委員會委員陳弘毅。



反修例退出民主思路 曾揚言不參選

黃梓謙曾任民主思路聯席召集人，過往強調走中間路線，五年前的立法會選舉，在港島區取得約萬票落選。前年反修例期間，他認為社會撕裂難以修補，又慨嘆自己人微言輕，所轉達的意見未能影響政府決定，宣布退出民主思路，並不再參加往後兩場區議會和立法會選舉，後者以疫情為由押後至今。反修例期間，黃梓謙曾聯署要求林鄭成立獨立調查委員會。

現時身兼全國港澳研究會理事的黃梓謙，反修例運動前，曾被問及如果佔領行動再現，會怎樣解決。黃當時表示，須「重啟政改，實現普選」，提高政府認受性。他同時擔任多項公職，包括平等機會委員會委員、整筆撥款獨立處理投訴委員會成員等。

據了解，黃梓謙獲得全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源等人提名。胡定旭回覆《香港01》查詢指，已認識黃梓謙十多年，認為對方是「一心想為香港做事，有理想，勤奮好學又有禮貌的年青人。有國際視野，對國家發展又熟悉，十分關心如何為基層青年創造社會流動力，我絕對相信，他會是一個非常好的議員。」

全國政協常委胡定旭大讚黃梓謙「一心想為香港做事」。（資料圖片）

律師會江玉歡出選選委會界別

今早報名參選選委會界別的，還包括律師會理事江玉歡，她希望利用法律專業及經驗貢獻社會，發揮積極正面作用。江形容爭取選委提名入閘過程不容易，透露提名人包括一些法律界前輩及地區工作者。

江玉歡曾於佔領運動期間，發起60多名法律界人士默站反佔中，及後加入新民黨參與2015年區議會選舉東區康山選區，惟不敵公民黨梁兆新。

（有關已報名參選人士名單，請按此）