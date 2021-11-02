立法會選舉｜民建聯再派4人　政協陳仲尼戰選委會　首出征醫療界

立法會選舉提名期展開，民建聯上周決定派出18人出選，遍佈地區直選、功能界別及選委會，據了解，民建聯決定再派4人出戰，包括全國政協委員、金鷹控股主席陳仲尼參選選委會界別；香港註冊中醫學會長陳永光出戰醫療衞生界；香港華人會計師公會前會長黃俊碩參選會計界，他今日（2日）已正式報名。

陳仲尼接受查詢時說，自己是民建聯贊助會員，一直認同該黨理念，希望以其金融專業推動政府政策，亦希望在教育、房屋問題上出謀獻策，本周內會報名參選。



曾任考評局公職 政綱倡精簡城規會程序

現年55歲的陳仲尼是香港「製衣大王」、大興紡織廠創辦人陳元鉅之子，曾出任多項公職，包括考試及評核局主席、城規會委員，現為香港學術及職業資歷評審局主席、機管局委員等。

陳仲尼表示正爭取提名參選立法會選委會界別，希望拿到15至20個提名，本周內報名。他指晉身議會有幾大目標，包括以其金融專業身份，協助鞏固香港作為人民幣離岸中心的地位，亦希望藉其城規會經驗，推動修例精簡城規會程序，加快土地供應。

另一名擬參選選委界的民建聯成員，據悉是該黨葵青支部社區主任郭玲麗。有民建聯中人指，上周拍板的出選名單並非最終版本，仍有不少黨友有意參選，但需時爭取提名及通知民建聯。

▼多名民建聯成員已報名參選▼



陳永光擬參選醫療衞生界 料撼林哲玄

根據民建聯上周公布名單，只派人出選漁農界、社福界等4個功能界別，但民建聯執委會昨通過派出香港華人會計師公會前會長黃俊碩參選會計界。他今日報名時表示，過去專注專業事務，較少參與政治，但早於2016年已有參選想法，當時年紀較輕，希望在業界磨練更久，今次與親友及業界人士商討後決定參選。

另一人是擬參選的香港註冊中醫學會會長陳永光參選醫療衞生界，他是選委會第二界別中醫界選委，預料會硬撼醫療衞生界選委、「醫護誠信同行」主席林哲玄。選舉改制後，醫學界、衞生服務界合併為「醫療衞生界」，民建聯過去未曾派人出戰醫學界。

立法會選舉參選人名單，請參閱香港01選舉網站。