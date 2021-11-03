立法會選舉︱林鄭：不同背景立場人士報名　深信立法會更有代表性

特首林鄭月娥昨晚（2日）於社交網表示，鼓勵有志之士把握機會踴躍參選立法會議員，也鼓勵合資格選民仔細考慮參選人的政綱、對香港的願景，在12月19日踴躍投票。



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歡迎議員監察政府施政、批評政策

林鄭指：「過去幾天，陸續有不同背景、不同立場的人士報名參加分區直接選舉、功能團體選舉和選舉委員會選舉……正如我今日在一個商界午餐會上所說，完善香港特區選舉制度是確保『愛國者治港』，絕不是把立法會變成『一言堂』，任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，加入香港的政治體制；擔任議員後也歡迎他們監察政府施政、批評政策，以達致良政善治，更好為市民服務。」

她提到，經完善的選舉制度，立法會議席由兩個板塊的70個增加到三個板塊的90個，將提供更多參政機會給有志從政和服務社會的人士。「我深信日後的立法會將有更大代表性、符合更均衡參與原則和體現理性、務實，具質素的議政、論政氛圍。事實上，本屆立法會在過去一年就充份履行了其制衡行政機關的憲制職能，是其是、非其非；而特區政府亦樂於積極回應議員的意見，改善施政。例如自去年12月至本年10月，共有14項獲得通過的法案，涉及不少由議員提出並獲政府接納的重要修訂。」

林鄭指，立法會換屆選舉的提名期直至本月12日，鼓勵有志之士把握機會踴躍參選，鼓勵選委積極提名愛國者參選，也鼓勵合資格選民仔細考慮參選人的政綱、對香港的願景，在12月19日踴躍投票，為香港選賢與能。