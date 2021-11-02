立法會選舉︱盛智文提名者星光熠熠　許榮茂凌友詩提名鳳凰主持

立法會選舉正接受提名，除了傳統建制派人士外，今屆多了不少來自商界、智庫、學界的新力軍，爭奪90個議員席位，當中佔40席的選委會界別更是爭崩頭。

蘭桂坊集團主席盛智文首日遞交提名，其提名人謂星光熠熠，包括全國政協常委唐英年、港交所前行政總裁李小加等。



商界提名者包括黃永光、郭孔丞

盛智文在商界得到不少重量級人士提名，除了唐英年，亦包括信和集團副主席黃永光、包括亞洲糖王郭鶴年長子、全國政協委員郭孔丞。其餘商界人士還包括團結香港基金會顧問、帝盛酒店集團總裁邱詠筠。

全國政協委員、友好協進會副會長陳清霞、醫管局主席范鴻齡，亦有提名盛智文。

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盛智文在政圈得到跨黨派支持，包括自由黨易志明、張宇人；民建聯周浩鼎；經民聯林健鋒，以及新民黨李梓敬。其他提名者還包括基層社團選委林德興，建築、測量、都市規劃及園境界選委何力治，以及工程界選委何安誠。

盛智文在提名期首日（10月30日）遞交表格時，表示希望盡快解決劏房等房屋問題。而盛智文提名了新思維狄志遠參選。

黃梓謙獲胡定旭、譚志源提名

全國港澳研究會理事黃梓謙今日（2日）報名，提名人包括全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源，亦有法律界當然選委、基本法委員會委員陳弘毅。此外，黃梓謙亦得到中醫界選委、香港大學專業進修學院副教授張群湘，以及元朗區議員沈豪傑提名。

陳月明獲劉業強、陳永棋提名

打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明參選選委會界別，提名名單有不少鄉事派成員，包括鄉議局主席劉業強、前副主席張學明，亦得到新界社團聯會理事長兼民建聯副主席陳勇、廠商會永遠名譽會長吳宏斌、陳永棋提名。

選委會界別另一候選人李浩然，專攻《基本法》研究，提名人包括全國政協委員、國泰君安主席兼行政總裁閻峰，全國政協委員、香港經貿商會會長李秀恆等。

黃元山獲許漢忠、鄭李錦芬提名

另一智庫人物、同樣出選委會界別的團結香港基金高級副總裁黃元山，提名者包括商界（第二）選委、團結香港基金總裁鄭李錦芬；全國政協委員、大灣區航空董事許漢忠，同鄉社團選委；四洲集創辦人戴德豐、體演文出選委洪祖星等。

民建聯林琳亦出戰選委會界別，提名者包括全國青聯副主席梁宏正，香港菁英會主席凌俊傑等。

嶺大鄭國漢提名下屬劉智鵬

鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪參選選委會界別，台灣出生的全國政協凌友詩、民建聯蔣麗芸，以及社福界選委、世茂集團主席許榮茂等，均提名曾瀞漪參選。

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬出戰選委會界別，獲嶺南大學校長鄭國漢提名，港區全國人大代表胡曉明、林龍安亦提名劉智鵬。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。