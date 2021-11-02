立法會選舉｜再有11人報名參選　4人爭連任　黃梓謙出戰選委界別

立法會換屆選舉今日（2日）踏入第三個提名日，選舉事務處宣布全日再接獲11份提名表格，其中港協暨奧委會副會長霍啟剛今日宣布參選體育、演藝、文化及出版界，將與香港出版總會副會長蘇惠良競選。



另外，香港紡織業聯會會長陳亨利的弟弟、聯泰控股有限公司執行副總裁陳祖恒則參選紡織及製衣界，料將與未報名參選的現任議員、自由黨鍾國斌爭出線。至於選委界別方面，前民主思路成員、全國港澳研究會理事黃梓謙今日亦報名參選，強調自己堅持理念，反批評現已離港的人才是投機。



今次換屆選舉提名期於10月30日（上周六）開始，至11月12日結束，至今共接獲37份提名表格。

鄭泳舜報名戰參戰直選九龍西

今日地區直選只有鄭泳舜報名參選九龍西選區。鄭泳舜在民建聯主席李慧琼、會務顧問蔣麗芸、工聯會榮譽會長林淑儀等人陪同下見記者，表示，自己一直九龍西紮根服務，謹記市民的囑咐及自己的承諾，聚焦民生，多做實事；推動社會重回正軌，未來要爭分奪秒，持續解決香港的深層次矛盾。

鄭泳舜報名競逐連任。（鄭泳舜fb圖片）

易志明、陳振英、何俊賢爭取連任 何俊賢：未聞助理欲參選

功能界別方面，陳振英競逐連任，獲保險界立法會議員陳健波、旅遊界議員姚思榮及中銀香港副總裁龔楊恩慈站台。他稱新選舉制度開啟良政善治的里程碑，希望連用專業知識和議會經驗繼續服務金融界和社會，助業界捕捉大灣區發展機遇，鞏固香港國際金融中心的地位。

何俊賢下午報名爭取連任立法會漁農界議員。有傳其助理、漁農界選委崔景恒亦有意競逐漁農界議席，不過，崔景恒下午陪同何俊賢一同報名，何俊賢亦指，未聽聞崔有意出選，惟相信界別仍可能出現競爭。

自由黨易志明下午亦到政總報名參選，爭取連任航運交通界議員。他表示自己取得19個提名，包括多名業界代表，將全力以赴。他亦表示，聽聞有招商局高層有意參選他的界別，對此表示歡迎。

會計界向來屬民主派福地，今屆民建聯亦派員挑戰、找來香港華人會計師公會前會長黃俊碩參選。黃表示自己早於2016年已有參選想法，惟當時年紀較輕，希望在業界磨練更久，今次與親友及業界人士商討後決定參選，昨獲民建聯執委會同意參選。

黃梓謙再參選轉戰選委會界別

選舉委員會界別，選舉主任今接獲4份提名表格數目，至今累計數目為11份。其中，黃梓謙在報名時表示，自己5年前參選立法會，一直堅守「一國兩制」及《基本法》，至今不變。對於批評他「政治投機」的質疑，黃指自己留在香港守護港人，尋求政治道路，提出解決問題的方法，絕不是投機，批評放棄香港的人才是真正投機者。

其他參選選委界別的人士還包括鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪、事務律師江玉歡、自由黨李鎮強。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）

九龍東：鄧家彪（工聯會）

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文

九龍西：鄭泳舜（民建聯）*

新界西南：陳恒鑌

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）

漁農界：何俊賢（民建聯）*

航運交通界：易志明（自由黨）*

會計界：黃俊碩（民建聯）*

工程界：盧偉國（經民聯）*

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）

旅遊界：姚柏良

商界（第一）：林健鋒（經民聯）

商界（第三）：游偉光

金融界：陳振英*

金融服務界：李惟宏

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛*

進出口界：黃英豪（民建聯）

紡織及製衣界：陳祖恒*

飲食界：張宇人（自由黨）

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳

自由黨：李鎮強*

無申報政黨：陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪*、黃梓謙*、江玉歡*、李鎮強*

註：*為今日報名