立法會選舉︱勞聯周小松接棒戰勞工界　派林振昇選委界別多爭一席

立法會換屆選舉提名期踏入第5日，今日（4日）繼續有人遞交提名表格報名。勞聯主席林振昇及秘書長周小松今早分別報名參加選委會界別和功能組別勞工界。林振星透露自己取得17個選委提名，認為選委會界別有如社會縮影，應有不同持分者的聲音，希望能代表打工仔的聲音，改變政府思維。



林振星稱，現時香港貧富懸殊嚴重，建議政府長遠提供失業援助，以及提高最低工資等措施。周小松則透露獲得16個提名，指在勞工顧問委員會已有8年經驗，處理過侍產假等議題，認為自己在勞工界服務近20年，可勝任勞工界議員一職。他又強調，現時不少打工仔手停口停，希望能夠將打工仔的訴求帶入議會。

被問不在民建聯出選名單 陳仲尼：勿糾纏

全國政協委員、民建聯陳仲尼今早報名參加選委會界別，透露已取得16個提名，包括機管局主席蘇澤光。他表示，過去兩年香港受到嚴重衝擊，但在中央制定《港區國安法》和完善選舉制度後，令香港有新景象。他亦希望利用自己在工商金融界的經驗，為香港和國家做事，推動融入國家發展大局。

陳仲尼建議，盡快就《基本法》23條立法，同時希望團結凝聚工商界別，促進良政善治。他又指香港作為國際金融中心，會致力推動香港做好內地和國際橋樑的角色。被問到民建聯上周出選名單並不包括他，為何突然會有參選決定，陳仲尼僅稱，有關安排早前已與民建聯領導層溝通商量，強調大家都同意。當再被問及詳情時，他希望大家不要再在這問題上糾纏。

選委會界別截至昨日已有17人報名；已報名參選勞工界的，還有工聯會郭偉强及梁子穎。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。