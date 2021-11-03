立法會選舉︱非建制派提名票「分配不均」　折射一個奇特現象

12月舉行的立法會選舉正接受報名，連日來出現多張選舉新面孔，由於今屆選舉參選人須獲得選委五個界別至少各兩張提名票才可入閘，向選委「拜票」可說是參選第一步，尤其代表「國家利益」的第五界別，更成為政界焦點。



在新制度下，非建制派要入閘難上加難，提名票僧多粥少，民主思路召集人湯家驊近日大呻爭取提名過程有很多阻滯。亦有其他有意參選的非建制人士，包括中科興業董事總經理潘焯鴻，明言爭取第五界別提名非常困難。不過，提名期首日有兩名非建制派區議員，取得足夠選委提名搶閘報名，令政界嘖嘖稱奇，究竟應如何理解此奇特現象？



湯家驊：有「諗都無諗過嘅人」已有足夠提名

湯家驊接受報章專訪時，提到民主思路擬派4人參選，但目前爭取提名得情況並不理想，又明言「有好多我心目中諗都無諗過嘅人，都已經足夠提名入晒閘，我哋仲企喺閘外面東張西望，有少少百思不得其解」。

湯家驊回覆《香港01》查詢指，上述言論沒有具體指明甚麼人，但現時民主思路的情況是，只能得到自己和麥慶歡兩名法律界選委的提名票，問過其他界別的多名選委，大部分人一開始的答案都很正面，「好多都係話會考慮，叫我哋等下先，但就一直等，等到而家都未有聲氣」。

不過湯家驊的擔心亦不無道理，首日搶閘報名的方龍飛本身在全港知名度低，基本上就是一名專注民生甚少談政治的區議員，但上周六（10月30日）「悶聲跑出」，提名者包括第五界別選委、聖公會教省秘書長管浩鳴及全國青聯委員譚雪欣，多名政界人士都表示「嚇一跳」。

至於另一已報名人士譚香文，曾任會計界立法會議員，現為黃大仙區議員，但向來並非處於民主派主流圈子，而提名她的港區人大代表陳曼琪，更被建制支持者質疑為何提名「非愛國者」。

中科興業董事總經理潘焯鴻。（鄭子峰攝）

擬戰九龍西選直選 潘焯鴻：卡在第五界別

至於正積極尋求提名的潘焯鴻，據了解正考慮參與九龍西地區直選。潘焯鴻回覆查詢時表示，據初步接觸，有本身認識的第一及二界別的選委已表明願意給予提名，但眼見在政治上較為敏感，暫時不敢公開，但如果有第五界別選委願意提名，表示已經獲得「首肯」參選，那就沒有問題。至於第三界別不是難事，因其本人在宗教界有不少聯繫，而他剛從第四界別獲得幾個電郵回覆，對方表示仍在考慮中，因此現時最大的困難是卡在第五界別上。

潘焯鴻指，相信自身對公共政策的敢言作風，對香港未來發展有益，也自問絕對符合愛國愛港的要求，但無論最終能否入閘參選，未來一樣會繼續為市民發聲、監察政府施政，尤其對於最熟悉的基建和規劃範疇。特首林鄭月娥昨日在社交網稱，任何人不論政見，只要是愛國者，都可以依法參選、依法當選，他指「就看看這句話最後是否真的吧。」

有政界中人表示，第五界別被視為代表國家利益，是提名「把關者」，認為方龍飛本身知名度不高，如果沒有人「引路」，肯定連提名都拿不到。該人指湯家驊、潘焯鴻本身已有一定知名度或政績，反而有那麼多不確定性，令人感到奇怪，着實不明白當中有何盤算。

第六屆立法會即將結束。（資料圖片）

蔡子強：奇怪湯家驊團體拿不到提名

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，相信北京希望選舉氣氛「激烈」一點，但亦可能同時擔心會否「假戲真做」，出現一些不想見到的結果，「因為有一啲人真係有機會選贏」，因此其中一個折衷考慮，就是讓一些較為名不見經傳的非建制派參選，作為「陪跑」。不過蔡子強認為，連湯家驊拿提名都困難重重，令其感到有點奇怪，始終他是行會成員，與北京應有不少溝通。

全國港澳研究會副會長劉兆佳近日指，方龍飛等人成功報名，反映中央沒把「愛國者治港」的門檻定到最高，只要不是反中亂港，又願意在建制架構內活動就可接受，但不代表中央刻意要求選舉「有競爭」。

建制料下周始明朗化

有資深建制派私下表示，選委票其實各有分配，即使是個別建制派參選人，向第五界別尋求提名時，相關選委都表示要考慮一下，再作決定。該人估計，隨着愈來愈多獲「開綠燈」人士報名，變相需要「預留」的選委提名票會愈來愈少，預料提名情況要到下周中期才會明朗化。

立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。