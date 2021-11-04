立法會選舉｜派郭玲麗出戰選委界別　民建聯「加注」否認陪跑

立法會換屆選舉提名期繼續，民建聯繼早前公布的18人名單外，再派出4人參選，包括將出戰選委會界別的社區主任郭玲麗。連同郭玲麗在內，民建聯5名選委會界別參選人今日（4日）召開記者會，簡介參選理念。

同樣參選選委會界別的民建聯副主席張國鈞，否認郭玲麗是「陪跑」角色，指對每位參選成員有信心，也有不排除有更多黨友參選立法會。



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張國鈞：不排除更多黨友參選

民建聯派出張國鈞、葛珮帆、林琳、陳凱榮及郭玲麗出征選委會界別，當中自2000年起擔任教師，2018年展開地區工作的郭玲麗是最新公布參選的成員。被問到今次參選是否「陪跑」，郭玲麗指，自己一直努力爭取提名，直言取提名過程困難，未及在執委會會議前收集足夠提名，因此才沒有出現在最初的出選名單中。

張國鈞表示，參選成員有過人之處和足夠能力，才會獲民建聯執委通過參選，對每一位參選成員有信心，相信若郭玲麗當選，有助加強民建聯在教育方面的議政質素 。他稱未來民建聯選委會界別候選人，將以團隊形式爭取支持，亦不排除在提名期結束前，有更多民建聯成員參選。

郭玲麗稱出身基層明白苦況

郭玲麗說自己出身基層，小時候一家六口住在面積僅100呎單位內，需要在公園或別人家中做功課，故她深明基層家庭面對的困難。她希望晉身議會後可推動共融教育，並配合新時代發展，全面檢討目前課程，培育青年正確意識。

張國鈞稱，會繼續關注政府行政改革及司法問題。葛珮帆則指，倘當選會繼續跟進創科發展、環保、保安、婦女及醫療等議題，並致力推動23條立法、立法打擊網上假新聞等。

曾4次在聯合國人權理事會發言的林琳說，自2019年後很多人誤解香港情況：「成日有啲鬼佬同我講『Free Hong Kong』，香港Free（自由）過你啦！」她說會繼續加強向外講解香港及國家真實情況。年僅25歲的陳凱榮，則希望將青年聲音帶入議會，推動增建居屋等政策。

民建聯新派4人參選，除了郭玲麗及今早報名參選的陳仲尼；還有香港華人會計師公會前會長黃俊碩、香港註冊中醫學會會長陳永光，分別參選會計界及醫療衛生界。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。