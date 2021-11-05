立法會選舉︱民主思路提名「零的突破」　湯家驊：努力至最後一刻

立法會選舉提名期已經過了一個星期，有民主派區議員已經得到足夠提名，而建制政團人士亦陸續報名，但民主思路一直「未有聲氣」。



民主思路召集人、行政會議成員湯家驊向《香港01》表示，選委提名已取得「零的突破」，會盡最大努力繼續爭取，但承認情況嚴峻，已作最壞打算，有可能最終取不到足夠提名。



選委均讚民主思路成員質素高 惟未給予提名

湯家驊表示，今日下午與一批選委見面，希望對方提名民主思路參選。湯直言，最令他們大惑不解的是，「見親所有選委都話認同我哋政治理念，認為我哋成員質素好高，如果可以入到立法會對香港嚟講會有好嘅貢獻」，但卻遲遲未有給予提名。對於為何有這種現象，湯家驊說：「我哋而家都放棄理解啦，因為真係都理解唔到。」

已作最壞打算 或取不夠提名參選

提名期到11月12日星期五為止，湯家驊說現時民主思路「只可以不斷努力」直至最後一刻，但承認已作出最壞打算，可能取不到足夠提名參選。

立法會參選人要在選委會五大界別之中，每個界別最少得到兩人提名，合共最少取得10個提名，才符合資格參選，對於剛取得1個提名的民主思路來說，就算計及黨內有提名票的湯家驊和麥慶歡，仍只有最多3個提名在手，距離參選之路仍然很遠。

立法會選委會界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。