立法會選舉︱累計97人報名參選　直選區區有人　勞工界4人爭3席

立法會選舉現正接受提名，選舉主任今日（6日）共收到16份提名表格，其中地區直選3份、功能界別2份，而選委會界別則有11份提名。至今，累計接獲97份提名表格。



梁熙報名角逐港島東直選議席，立法會前主席曾鈺成站台支持。（梁熙Facebook）

地區直選今日收到3份提名，其中港島東為民建聯梁熙，新界東北為新民黨李梓敬，新界西北為民建聯周浩鼎。全港分十個地方直選選區，每區兩５個議席，港島東因梁熙報名，出現3人競爭兩個席位，另外二人為工聯會吳秋北及新民黨廖添誠。

地區直選暫時累計有20人參選，十個選區都已經有人報名。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）*港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）九龍東：鄧家彪（工聯會）九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰九龍西：鄭泳舜（民建聯）新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（建制派）、張欣宇（香港新方向）新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨）*新界東南：李世榮（民建聯）新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）新界西北：周浩鼎（民建聯）*

功能組別全日收到2份提名，累計有38人報名。包括現屆議員廖長江，報名尋求連任商界（第二）議席；以及李廣宇參選勞工界議席，令該界別出現4個參選人，競逐3個議席。整個功能組別暫時累計有38人參選，28個界別將產生30個議席。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）漁農界：何俊賢（民建聯）保險界：陳健波、陳照男航運交通界：易志明（自由黨）、陳宗彝會計界：黃俊碩（民建聯）醫療衞生界：陳永光（民建聯）工程界：盧偉國（經民聯）勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇*社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）旅遊界：姚柏良、馬軼超（獨立）商界（第一）：林健鋒（經民聯）商界（第二）：廖長江*商界（第三）：游偉光工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛金融界：陳振英金融服務界：李惟宏、張華峰（經民聯）體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛進出口界：黃英豪（民建聯）紡織及製衣界：陳祖恒．鍾國斌（自由黨）批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎科技創新界：邱達根、吳池力飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

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在選委會界別，今日收到11份提名，包括工聯會麥美娟、黃國、陸頌雄及蔡永強，民建聯張國鈞、葛珮帆、陳凱榮及郭玲麗，前九龍西立法會議員陳凱欣、現任體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，以及電器技工刁勝洪。至今累計有39人報名。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼、張國鈞*、葛珮帆*、陳凱榮*、郭玲麗*工聯會：麥美娟*、黃國*、陸頌雄*、蔡永強*自由黨：李鎮強經民聯：梁美芬、陸瀚民教聯會：鄧飛勞聯：林振昇新民黨：陳家珮、容海恩獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣*、馬逢國*、刁勝洪*

註：*為今日報名

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

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