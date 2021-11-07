立法會選舉︱一文看清最新形勢　10區均有報名　港島東三大黨混戰

立法會選舉提名期已過一半，昨日（6日）收到16份表格，合共累計97人報名參選。今屆地區直選分為10區，昨日已經區區有報名，暫時有4地區各有3人報名，意味將會有1人被淘汰。



功能組別方面，昨日有兩人遞交提名表格，暫時累計收到38份提名。而選委會界別40席已收到39份表格，最終競爭有多激烈下星期將有分曉。



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港島東吳秋北最有名氣 兩新人有地區工作

截至昨日，地區直選每區都最少有1名參選人報名，而民建聯梁熙參戰之後，港島東戰況料會成為焦點。港島東最具名氣的參選人為工聯會會長吳秋北，另外兩人除了梁熙之外，還有新民黨廖添誠。

論名氣，吳秋北必定較其兩人高，而且工聯會在東區影響力高，可謂該區的熱門人選。然而兩名年輕一代參選者亦不容小覷，梁熙報名參選得到民建聯主席李慧琼、立法會前主席曾鈺成以及全國人大常委譚耀宗站台，其中曾鈺成更是「連踩兩場」在梁熙小西灣街站呼籲街坊支持。曾鈺成點出梁熙的較優勝一點，就是長期在港島東做地區工作，區內知名度其實不低。

至於新民黨廖添誠，過去數年主要服務灣仔區，提名人包括曾參選西灣河區議員的林梓鴻，以及參選太古城東的郭浩景，可見不乏地區樁腳。而且新民黨主打中產專業形象，廖添誠亦是大專院校客席講師，相信支持者與工聯會及民建聯較少重疊。

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勞工界4人混戰 廖長江爭連任

功能組別昨日只有兩人報名，商界（第二）議員廖長江爭取連任，暫未見挑戰者報名。另一人為勞工界李廣宇，將於工聯會郭偉强、梁子穎，以及勞聯周小松爭奪勞工界3個席位。

李廣宇在今次立法會報名時，並沒有申報政治聯繫，但他在剛完結的選委會選舉中，報稱政治聯繫為工聯會，選管會網站顯示，他的選舉訊息亦有「工聯會」字樣標記。

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民建聯工聯會 各有4人報名選委界別

選委會界別已收到39份提名，差1人即填滿40席。但據了解，有關方面希望選委會界別亦有一定程度的競爭，預計未來數天仍陸續有人報名參選。

昨日民建聯及工聯會兩大黨團均有報名，民建聯有現任議員葛珮帆和張國鈞「轉跑道」，夥同新人郭玲麗和陳凱榮參戰。工聯會則有理事長黃國、現任議員麥美娟和陸頌雄，以及新人蔡永強出選。

此外，前立法會議員陳凱欣、現任議員馬逢國亦已報名。報稱獨立無黨派的電氣技工刁勝洪昨日亦遞交提名，根據網上資料，刁勝洪為港九電器工程電業器材職工會理事，而該工會為勞聯的成員會。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。