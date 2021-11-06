立法會選舉︱入閘名單11.27前公布　李家超：不容破壞者入體制

立法會選舉提名期過了一半，到下周五（12日）結束，身兼資格審查委員會主席的政務司司長李家超，是參選人獲選委提名後，第二關資格審查的把關人。他今早（6日）發表網誌，指資審會於提名期結束後會展開工作，將與其他六名成員審查並確認參選人資格，結果本月26日或之前公布。



李家超指資審會作決定前，將考慮參選人是否符合真誠擁護《基本法》、以及效忠特區的法定要求和條件。在「愛國者治港」原則下，不會讓「背叛香港利益的破壞分子進入管治體制」，港府高度重視這次選舉，正全力以赴做好準備，相信新選制將令議會更具廣泛代表性及均衡參與。

他鼓勵有才能、有志從政和服務市民的人積極參選，比拼政綱、理性辯論，展現一場充滿正能量的選舉，並呼籲選民下月19日踴躍投票。

叛港利益議員離開議會「可喜」

李家超在網誌中，大篇幅回顧現屆立法會，指過往幾年亂象頻生，有反中亂港分子鼓動抗中、抗內地，癱瘓立法會，細列六大亂象，重提前議員許智峯搶手機事件、及反修例期間特首林鄭月娥視像發表《施政報告》。

他形容，「背叛香港利益的議員」去年12月離開議會是「可喜」，令議會重回正軌，延任會期通過了46項政府法案，包括完善選舉制度及實施劏房租管等。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。