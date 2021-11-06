立法會選舉︱梁熙港島東撼吳秋北　獲曾鈺成助選：優秀政治人才

立法會選舉提名期繼續，民建聯常委梁熙今早（6日）報名角逐港島東直選議席，獲該黨主席李慧琼、立法會前主席曾鈺成、以及全國人大常委譚耀宗站台支持。曾鈺成盛讚梁熙是優秀青年政治人才，很高興他代民建聯出選，自己未來幾周都會參加助選工程，希望梁晉身議會成為新一屆議員。



梁熙其後被記者問及未有參選經驗，會否影響勝出機會，他說自己服務社區十幾年，民建聯紮根港島東幾十年，結合這兩方面優勢相信會有好發揮。答問尾聲，陪同梁熙見記者的現屆議員李慧琼及張國鈞雙雙從旁提點，著梁熙邀請記者採訪下午展開競選活動。



梁熙盼推動東區舊區重建

梁熙在東區法院對開海傍舉行小型造勢活動，他說競選活動以「求變搵梁熙，港島有生機」為口號，參選是希望港島東未來會更加好，將會推動港島北海濱盡快貫穿東西；同時落實一系列房屋措施解決住屋問題，令公屋輪候時間重回三年目標；又承諾推動東區發展，透過活化，改造及重建舊區改善社區環境。

港島東直選共有兩個議席，已報名參加的還有工聯會吳秋北及新民黨廖添誠。而李慧琼循九龍中出選，同區已報名的有非建制派譚香文，九龍中直選同樣有兩席。至於張國鈞，已報名選委會界別。

+ 8

廖長江報名尋求連任商界（第二）議席

建制派「班長」廖長江也競逐連任，今早報名參選功能組別商界（第二）。他稱，過去擔任立法會議員的9年間，經歷過不少風風雨雨，包括2014年佔中，政改失敗，形容第六屆立法會驚心動魄，出現宣誓風波及2019年反修例風波等，慶幸中央出手引入《港區國安法》及完善選舉制度，令香港由亂入治，未來希望為香港服務，追回失去的時間。

立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。