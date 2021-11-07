立法會選舉｜周浩鼎屯門巴士巡遊　促政府推追蹤功能健康碼助通關

立法會選舉提名期繼續，已報名參選新界西北直選的民建聯立法會議員周浩鼎，今日（7日）在屯門舉行巴士巡遊宣傳。他提到未來工作有三大方向，包括敦促政府推出有追蹤功能的健康碼，促使盡快通關；跟進再工業化，爭取在新界西北興建第二個先進工業中心；以及跟進有效落實國民教育。



周浩鼎在巡遊屯門前見記者，提到自己有份推出的「工業4.0 」再工業化倡議，獲特首《施政報告》採納，他會繼續跟進落實，希望做到新界西北「梗有好工喺左近」，讓年青人更多原區就業，不用坐車到市區工作，亦會爭取第二個先進製造中心落戶新界西北。

周浩鼎又指，在社會事件期間，自己在第一線頂住「黑勢力」，幸得國家定立國安法，日後可以專注解決民生問題。他另指，會跟進新界西北交通等民生問題，呼籲新界西北居民集中投票，支持他連任。

梁志祥：新社聯全力支持

現任新界西議員、新界社團聯會會長梁志祥現身撐場，他指周浩鼎在新界西北競選十分合適，過去一同合，處理區內就業、交通等問題。梁志祥說，周浩鼎亦是新社聯成員，一定全力以赴支持他參選。



新界西北選區暫時只有周浩鼎報名。立法會選舉其他參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。