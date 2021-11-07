民主思路今發信爭選委支持　取得「零的突破」　黃頴灝明報名參選

立法會選舉提名期超過一星期，4名有意出選立法會的民主思路成員，至今仍未取得足夠提名「入閘」。民主思路今（7日）向全體選委發公開信，呼籲全港尚未作出提名的選委，可以給他們一個機會。民主思路強調，每位有意參選的成員，「無論在議政質素、為市民服務的決心、和對國家以至特區的承擔，均是無庸置疑的。」

晚上九時許，民主思路向傳媒發出採訪通知，指黃頴灝將於明早（8日）報名新界東北直選。

支持民主黨參選的前立法會議員李華明表示，對於民主思路參選人未獲足夠提名感失望，形容現在情況「愈來愈似清一色」。



麥慶歡（前排左）、陳進雄（後排左）、姚潔凝（前排右）、黃穎灝（後排右）、湯家驊（中）。（張浩維攝）

無成員手握足夠提名票

民主思路在公開信中指，日前一致過推薦五位成員參選立法會選舉，亦深信每位推薦的成員，不論在議政質素、為市民服務，以及對國家和特區的承擔，都是無庸置疑。民主思路稱，希望透過參與議會選舉，豐富特區政治光譜， 全面體現「一國兩制」，為國家、為特區作出貢獻，「我們希望有一個公平合理的機會，一展我們的抱負，實踐我們對社會的承擔。」

民主思路強調，經過兩星期多的努力，接觸了不同界別選委，形容對每位成員反應正面，但直至現在，仍未有任何一名成員手握足夠提名可參選。他們公開呼籲全港仍未作出提名的選委，「給我們一個機會，盡快回覆我們的查詢或直接聯絡我。」

姚潔凝、陳進雄仍未取得任何提名

據了解，黃頴灝和麥慶歡已分別取得數名選委提名，但姚灣凝和陳進雄至今仍未有「零的突破」。計劃出選新界東北的黃頴灝接受查詢時表示，至今仍未獲得足夠提名「入閘」，又指近日經朋友推薦下拜訪不同選委，強調未能確定能否取得足夠票數。晚上九時許，民主思路向傳媒發出採訪通知，指黃頴灝將於明早報名新界東北直選。

有意出選港島西的姚潔凝接受查詢時稱，至今仍未取得任何提名，又指有選委向她稱「未放行」。姚潔凝提及，近日有中間人要求她轉戰建測及規園界別參選，但她認為參選港島西與建測規園界屬兩回事，「好似參加緊長跑叫你去推鉛球咁」。她強調該界別現任立法會議員謝偉銓屬其師傅，故一定不會轉至該界別參選。

被問到若轉戰其他地區或其他界別參選是否可考慮，姚潔凝直言不會，強調自己在港島西服務多年，不會放棄該區。她又指，過去數次參與選舉，已非首次被要求轉至其他地方參選，認為這次是有既得利益者不希望她落戶港島西區。

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