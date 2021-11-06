立法會選舉︱一文看清最新形勢　各界別有競爭　民主思路苦等入閘

立法會選舉現正接受提名，不少選區和界別均有人報名，部份更需要「淘太賽」，競爭較政界原先預期激烈。截至昨日（5日），選舉主任共收到81份提名表格，地區直選有17人報名，功能組別有36人，而選委會界別則有28人。



有指有關方面希望增加今次選舉的競爭性，希望每個功能組別最少要有兩人參選。綜觀目前情況，不單止功能組別，就連地區直選和選委會界別均大有可能「爭崩頭」。



地區直選有民主派人士報名 香港新方向競逐新界北

地區直選分為10區，每區有兩席，目前港島西、九龍中、新界北均已有3人報名。港島西為新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒以及獨立民主派方龍飛，九龍中為民建聯李慧琼、譚香文及楊永杰，新界北為民建聯劉國勳、香港新方向張欣宇及報稱獨立的沈豪傑。

值得留意的是，上述3區之中，方龍飛和譚香文均是民主派人士，香港新方向則是新興的團體，以「港漂」為主，而楊永杰和沈豪傑則是建制派地區人士，均會挑戰傳統建制派人士。

功能組別多名現任議員 均遇上挑戰者

功能組別方面，爭取連任的保險界陳健波、航運交通界易志明、工業界（第二）吳永嘉、金融服務界張華峰、紡織及製衣界鍾國斌、批發及零售界邵家輝和飲食界張宇人，均已有挑戰者出現。

另外社福界、旅遊界、「體演文出」界和科技創新界均已有兩名新參選的人士競逐，勞工界則由三人爭兩席。而被稱為「超級愛國者」的人大政協及全國性團體代表界別，暫時有陳勇和謝曉虹報名參選。

選委界別部份議席「自由搏擊」 專業人士、智庫成員參選

有40席的選委會界別暫時有28人報名，政界流傳選委會界別有「核心名單」，但人選大約只有10名，意味其餘30席將會「自由搏擊」，更有政界人士指，如有「轉跑道」參選選委界別的現任立法會議員落馬，亦不會太意外。

綜觀目前選委界別報名名單，參選人來自五湖四海，除了傳統政黨和團體，亦有專業人士、智庫成員，包括黃元山、李浩然等。

民建聯三線作戰 民主思路尚未夠提名

另外，從政黨來看，目前民建聯最「人多勢眾」，該黨曾表示地區直選「區區派人」，現已有7人在地區直選報名，功能組別有6人，選委界別亦有兩人報名。工聯會地區直選暫有3人報名，功能組別有兩人，均在勞工界。自由黨與經民聯則佈陣功能組別和選委界別，新民黨則暫於地區直選及選委界別各有兩人參選。

今次選舉民主派報名人數少，政界關注中間派「入閘」情況。新思維狄志遠已夠票參選社福界，而新興團體香港新方向則暫有1人參選新界北。

由行政會議成員湯家驊擔任召集人的民主思路，截至昨日暫只有1個提名，未有任何成員可「入閘」。湯家驊表示，已作出無法得到足夠提名的最壞打算，但仍然會努力爭取至最後一刻。

立法會選委會界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。