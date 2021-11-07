民主思路難取提名因屬非建制？　曾鈺成：湯家驊都唔算建制好奇怪

立法會選舉提名期本周五（12日）結束，擬派4人參選的民主思路，至今未有人取得足夠選委提名，組織今日（7日）向所有選委發公開信呼籲提名支持。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成表示，事件與民主思路是否屬「中間路線」無關，指選委傾向支持熟悉的參選人，自己亦不認識民主思路的4名參選人，惟提名期未結束，對他們最終能否取得提名持觀望態度。



被問到民主思路身為「非建制派」是否不利因素時，曾鈺成反問，若湯家驊代表民主思路，而他又是行政會議成員，「如果你話行政會議成員都唔算建制派嘅，咁我覺得好奇怪囉。」



曾鈺成：選委傾向提名熟悉參選人

曾鈺成今日下午為參選九龍中直選的民建聯主席李慧琼助選。對於民主思路未取得足夠提名，曾鈺成說，自己有向選委了解過，得悉如果參選人不為選委所認識，較難取得提名。他舉例指，如果有不認識的人向選委爭取提名，但日後發表該選委不認同的言論，選委作為提名人就有責任，故大部分選委較樂於提名自己較認識、有往績的提名人。

曾鈺成指，自己雖然熟悉湯家驊，但亦不認識該4名民主思路參選人，相信選委願意接觸他們，不認同他們一定無法爭取足夠提名。

曾鈺成表示，認為事件與民主思路是否中間路線無關，指選委傾向支持熟悉的參選人，自己亦不認識民主思路的4名參選人，惟提名期未結束，對他們最終能否取得提名持觀望態度。（李澤彤攝）

曾鈺成反問民主思路屬何派別

有記者問及民主思路作為「非建制派」，是否拿取提名的不利因素，曾鈺成聽後反問：「民主思路屬於咩派呢？」他認為，如果湯家驊代表民主思路，他又作為行政會議成員，一直向公眾解說政府的政策，「如果你話行政會議成員，都唔算建制派嘅，咁我覺得好奇怪囉」。

提名門檻太高？ 曾鈺成：有人認為較嚴謹

被問到有建制派人士無法取得足夠提名，曾鈺成認為，港府及中央政府都重視今次完善選舉制度後首次立法會選舉，在實踐過程中如有可調整空間，都可以考慮。至於入閘門閘是否太高，他指不同人有不同看法，例如有人認為有較嚴謹規定會對候選人質素及符合「愛國者治港」較有把握，可再觀望未來有多少變化。

對於只有少數民主派參選，曾鈺成指他們需要考慮是否符合要求，亦有其理念和打算，又認為已報名的參選人看，亦非「清一色」。

九龍中參選人包括李慧琼、九龍社團聯會楊永杰及民主派區議員譚香文。立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。