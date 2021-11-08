立法會選舉｜民主思路黃頴灝報名參選新界東北　透露有人遊說轉區

立法會選舉提名期最後5日，民主思路爭取提名遇阻滯，連日公開呼籲選委提名他們推薦的立法會參選人，其中成員黃頴灝已取得足夠提名，今早（11日）報名參加新界東北選舉。黃頴灝指自己因知名度較低，在爭取選委提名時面對困難，經公開信呼籲後情況有改善。



他透露，自己原定參選新界北，經過一些「有社會地位人士」建議，及經考慮持份者意見後，決定轉戰新界東北。他認為轉區對議會多元化有好處，可更善用背景優勢，亦有信心會當選。



民主思路4名參選人麥慶歡（前排左）、陳進雄（後排左）、姚潔凝（前排右）、黃穎灝（後排右）、湯家驊（中）。（資料圖片／張浩維攝）

民主思路召集人湯家驊指，今次選舉爭取選委提名的過程較預期艱難，早前拜會選委時得到的反應正面，令他們誤以為爭取提名不會太難，但隨時間過去，有部分人已可報名，反而他們沒有進展，對此無從考究。

湯家驊指，理解建制派想優先提名陣營中人，亦有選委可能希望提名民主派，令議會不會變得「一言堂」，最終反而令走「第三路線」的民主思路未必成為優先考慮。他亦不排除選委可能不太認識民主思路的參選人，但認為議會需要年輕人參與，而年輕人自然不會有太多人熟悉。

湯家驊昨日連同民主思路的４名參選人共同呼籲仍未交出提名票的選委，考慮支持他們。（資料圖片/林若勤攝）

民主思路聲明：另外3人人仍未夠提名

民主思路今日再發聲明，指昨日鑑於提名限期迫近，發表公開信呼籲尚未提名的選委給予他們參選機會，自公開信發表後陸續收到不同界別選委來電查詢，而且有部分選委了解過後，決定提名民主思路的立法會候選人，其中黃頴灝率先取得10張提名票。民主思路對黃頴灝取得足夠提名票感鼓舞，引證這幾天四出奔波盡力爭取支持的努力並無白費。

不過聲明指，民主思路另外3位有意出選人麥慶歡、陳進雄及姚潔凝仍未取得足夠提名票，他們會繼續努力不懈爭取提名票，並期望黃頴灝成功取得足夠提名票，能打動更多的選委，持續呼籲選委們提名另外3位候選人，讓民主思路智庫團隊4位候選人共同出選。

曾鈺成。（資料圖片／李澤彤攝）

湯家驊回應曾鈺成：進入建制不等於建制派

立法會前主席曾鈺成昨日被問到民主思路身為「非建制派」是否不利因素時，反問湯家驊是行政會議成員，如果不算建制派，他會覺得好奇怪。湯家驊回應指，進入建制不等於就是建制派，反問建制派是否就一定「死撐特首」，又指自己作為行會成員，是特首顧問，但特首是否必然言聽計從，大家都可以意會。

新界東北的參選人另包括民建聯陳克勤及新民黨李梓敬。