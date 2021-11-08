立法會選舉︱盧文端：非建制提名困難可解　泛民圍攻參選者或違法

全國僑聯副主席盧文端今日（8日）在《明報》撰文，提到下月立法會選舉中，有非建制派人士尋求第五界別選委提名時遇上一些困難，但相信最終會得到解決。他又警告，一些泛民主派人士「圍攻」非建制派參選者的表現，有可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。



批「圍攻」行為堵死日後參政之路

盧文端指出，有泛民人士對已經報名或有意參選的非建制派惡意「圍攻」，想要他們「見光死」，這是與新選舉制度「背道而馳」的表現，中央希望泛民與新選制相向而行。他批評，這種攬炒行為不僅堵死自己的參政之路，甚至有可能觸犯《選舉條例》：「以各種方式恐嚇或威脅參選人或選民，以影響他們參選或投票的決定，有可能觸犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。」

盧表示，在過去的修例風波中，泛民整體上扮演了極壞的角色，產生了極壞的作用，但中央沒有放棄泛民，仍然是給泛民機會和空間，新制度下不搞「清一色」，會為泛民預留空間。「本人和一些第五界別的選委，對於符合愛國者條件的非建制派人士參選立法會，一直持積極正面的態度。我們願意為一些非建制派人士提名，當然不是認同被提名者的政見，而主要是尊重他們所代表的聲音和民意，希望選舉更具競爭性，更有代表性，更能體現中央不搞『清一色』的政策精神。」

全國僑聯副主席盧文端。（夏家朗攝／資料圖片）

有選委怕「提錯名」須承擔風險

他指出，現時非建制派參選爭取提名的過程遇到一些困難並不奇怪，據其了解一些第五界別的選委確實感到提名非建制派人士「有些敏感」，政見不同固然有一定關係，「但最大的困難還是怕『提錯名』，不希望『做錯事』承擔政治風險。這些選委對提名採取慎重態度，需要一定的時間了解情况並認真考慮斟酌，是可以理解的。」

盧文端表示，以現時所掌握的情况，對於非建制派取得參選提名並不悲觀，相信有些非建制派人士的提名問題最終可以得到解決，「如果不出意外，地區直選的選區大都會有非建制派人士參與競爭。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。