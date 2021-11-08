地建會撐龍漢標參選地產界　梁志堅：無咗地產商好多行業做唔住

立法會選舉提名期繼續，已任五屆地產及建造界議員的石禮謙不再競逐連任，政商界關注誰人接棒。據了解，地產建設商會秘書長龍漢標將參選地產界，對手料是卓能集團執董、富商趙世曾之子趙式浩。

地建會執委會主席梁志堅接受《香港01》查詢時證實消息，他指龍漢標加入地建會20多年，年資可能比石禮謙更長，亦十分熟悉業界事務，該會全力支持對方出選，但不評論其他潛在參選人。



曾代表商會回應「遊戲規則已改變」傳聞

今年9月有外媒報道，北京向香港地產商提出新任務，要求幫助解決住房短缺問題，而且被告知「遊戲規則已經改變」，地產建設​商會當時曾開會討論，會後由龍漢標代表商會回應傳媒提問，稱無聽聞內地官員關注香港房屋問題消息，「睇唔到會有壓力」。根據資料， 龍漢標曾任職滙豐銀行、香港電訊企業事務總監等，於1999 年出任地建會秘書長。

梁志堅接受《香港01》訪問時表示，地建會支持龍漢標參選立法會，慶幸對方願出選，為業界發聲。對於地商界近年備受批評，梁志堅指，地產界養活很多人生計，包括律師樓、則師、會計師、代理等，「無咗地產商好多行業都做唔住，而家好多律師樓只係做物業買賣」。

梁志堅：地產商賺錢「有人唔開心」

梁志堅形容，地產商賺錢「有人會唔開心」，但強調地產商有賺有蝕，他在業界打滾60多年，見過不少老闆虧本後銷聲匿跡。他又指，地產商賣樓「貴有貴賣、平有平賣」，「市好咪賣貴啲，市差就平啲」，認為地產商只是正常做生意，「做生意始終要賺錢」，不應動輒說「地產商無良」。他又舉例指，近日恒基以508億元投得「中環地王」之稱的中環新海濱三號用地，但發展長達10多年，地產商投資並非沒有風險。

《香港01》昨日報道，現年76歲的石禮謙不再競逐連任，預料地產界議席20年來首度出現競爭，其中自由黨成員、富商趙世曾之子趙式浩有意參選。他昨稱積極考慮參選，正準備所需資料，又說父親十分支持他。