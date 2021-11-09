立法會選舉｜動員3.6萬人不容有失　林鄭：參選人有廣泛代表性

立法會換屆選舉提名期最後一周，特首林鄭月娥今早（9日）出席行政會議前表示，截至昨晚共接獲111份提名表格，相信未來四日仍會收到一定數量報名，初步看來有廣泛代表性人士願參選。她熱切期盼選舉公平公正地進行，參選人能有健康競爭，又指資格審查委員會已展開審查參選人工作，將在本月26日前完成。

林鄭稱，政府已安排10多名資深行政主任借調至選舉事務處，選舉當日將動員3.6萬人工作，包括現任和退休公務員，以及熟悉選舉程序的公職人員，確保選舉當日順利進行。她強調各票過站人員，特別是票站主管均須接受培訓，「唔存在唔得閒就唔嚟」的情況。



林鄭又指，留意到不少報名人士無參選經驗，故特別提醒他們競選時要格外小心選舉法例的規定。她稱相關機構將會做大量解說，其中選管會將在本月19日舉辦網上簡介會，屆時廉政公署代表會向參選人講解涉及《選舉（舞弊及非法行為）條例》的情況。

早前舉行的選委會被批評點票程序出錯、時間過長等，林鄭稱上周已會見選管會主席馮驊，明確要求立法會選舉不容有失，由於選民和投票站較上次多，因此他們須全力以赴，做好相關安排。林鄭強調，必須改善上次出問題的環節，包括確保有足夠的派票枱，以及處理好票箱的運送、開票及分票等過程，務求舉辦一場公平、公正、有效率及人性化選舉。