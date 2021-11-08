立法會選舉｜梁美芬轉跑道　梁文廣接棒九西　未答是否已退經民聯

立法會換屆選舉提名期本周五（12日）結束，西九新動力副主席、深水埗前區議員梁文廣今（8日）報名出戰九龍西直選。梁文廣今日舉行集氣大會，轉戰選委會界別的經民聯立法會議員梁美芬、前九龍西立法會議員陳凱欣亦有出席為他「站台」。

梁文廣今次僅以西九新動力「牌頭」出選，被多次問及是否已退出經民聯，他回應指，西九新動力和經民聯一直支持其工作，來自多個界別的經民聯選委亦有提名他參選。被追到是否仍是經民聯成員，他僅說：「會繼續保持密切合作。」



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梁美芬、陳凱欣站台

過往兩度循九龍西直選「入局」的梁美芬，轉戰新設的選委會界別，決定「交棒」兩度排在梁美芬名單出選立法會的梁文廣。梁美芬表示，很多由她一出道便支持她的地區人士、社團領袖出席集氣大會，她希望在席人士能夠支持梁文廣，將他送入立法會。梁美芬指，梁文廣兩度與她參選立法會，讚揚對方實幹、細心，「我對佢有信心、有承傳」。

陳凱欣表示，一直與梁文廣「同經歷、拍著上」，多年深耕細作，形容梁文廣過去是最勤力的區議員，又指建制派一直出產實力、努力、勤力的地區人士。

目前只有民建聯鄭泳舜已報名出戰九龍西直選，被問到如何與鄭在地區工作上分工，梁文廣指，建制派過往在地區工作上一直有所分工，指是次選舉將「跟著過往分工去做」，又指重點是選民站出來投票，才能達致當選目標。梁文廣提出三大競選政綱，包括爭取通關、房屋政策及改善社區規劃和環境衛生。

西九新動力副主席梁文廣出戰九龍西直選。梁美芬（右）指，梁文廣兩度與他參選立法會，稱揚對方實幹、細心，「我對佢有信心、有承傳」。（盧翊銘攝）

顏汶羽出選九龍東 「師父」陳鑑林激動哽咽

民建聯觀塘區議員顏汶羽今早報名出戰九龍東直選，其「師父」、民建聯會務顧問陳鑑林到場支持。陳鑑林發言時一度哽咽，指顏汶羽是次出選，令他非常激動，又指30年前民建聯創立時已爭拗「民主」為何物，因此民建聯的全名定為「民主建港聯盟」，「寫清楚以民主建設香港」。他批評19年反修例運動，有人以民主為名作為「打爛」香港繁榮和穩定的藉口，「其中最重要嘅原因就係要反中」，又說：「市民嘅幸福感喺邊度？就係要要建設香港，唔係用民主嚟打爛我哋嘅飯碗」。



陳鑑林批修例風波「用民主嚟打爛我哋嘅飯碗」

顏汶羽發言時亦激動落淚，稱九龍東居民面對「排」和「等」的民生問題，希望政府加強長者支援服務。他憶述在年前，一名行動不便的獨居長者向他表示，希望政府能為長者提供送飯服務，惟社會福利署回覆他稱，該長者所居住的屋邨的服務無提供相關服務，最終該長者「等咗三年就走咗」，「呢盒飯仲未送到佢手上」。

已報名參選九龍東直選的參選人包括工聯會鄧家彪。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。