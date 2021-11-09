立法會選舉｜何君堯報名選委界　梁美芬「徒弟」陳曉鋒出戰法律界

立法會選舉提名期最後4日，今日（9日）續有多人報名，其中在功能界別醫療衛生界，「醫護誠信同行」主席林哲玄報名參選，獲食物及衛生局前局長到場支持，但高永文昨日亦陪同另一醫療界參選人龐愛蘭報名。醫療衛生界參選人包括民建聯中醫師陳永光。

中華總商會所屬的商界（二）罕有出現競爭，中西區區議會前主席葉永成參選，挑戰爭取連任的建制派「班長」廖長江。

香港法學交流基金會秘書長、梁美芬「徒弟」陳曉鋒今日報名參選法律界，將與前律師會會長林新強競逐席位。

地區直選方面，多次參選立法會均落敗的西貢區議員方國珊，今日宣布不參選，改派團隊成員、註冊社工林素蔚披甲新界東南選區，對手包括民建聯李世榮、民主派區議員蔡明禧。林素蔚2019年參選區選落敗。



何君堯「轉跑道」戰選委界

現任立法會議員何君堯報名選委會界別，他形容自身「忠勇堅定，努力實幹」，希望在未來幾年新的關鍵時刻，為港人服務，相信香港將會再上新高峰。被問到選委界對手眾多，有沒有擔心「出意外」，何指「幾時都有挑戰」，但會保持平常心，要有信心及盡最大努力。

何又指，「周不時都會同中央有關部門聯繫」，透露相關人士閒談間，表示很欣賞其過往在地區的工作，強調這只是一個「意見」。他又指，循什麼界別其實沒有分別，自身「心繫新西北」，但任何地區的選民求助，他都會盡力幫忙。

城大教授孫東參選選委界 普通話發言

城市大學講座教授孫東報名參選選委會界別，他指自己於科技創新界工作多年，在香港投入高等教育工作也逾20年，強烈感受到青年求真求變求發展的迫切心聲，而創科是香港未來經濟發展的重要一環，未來期望可一展所長。被問到廣東話水平，他自言於香港生活多年，溝通沒有問題，但亮相公開場合也是用普通話發言。

現身撐場的包括科技創新界選委于常海、已報名參選科技創新界功能界別的邱達根。

李志峰報名進出口界 中出副秘書長撼副會長

香港中華出入口商會副秘書長李志峰，報名角逐功能組別進出口界議席。他希望助業界更好融入國家發展大局，與特區政府及各行業有更密切聯繫。進出口界已報名的，還有同屬一個商會、任副會長的黃英豪，外界有傳黃才是「真命天子」，李志峰被問到是否「陪跑」時未有正面回應，僅指參選是個人決定。

法律界方面，陳曉鋒今日下午報名參選，對戰前律師會會長林新強。陳曉鋒表示，自己相信在「一國兩制」的憲制框架下，法治的守護、人權的保障和民主社會的生活方式都是香港最獨特的優勢。

他稱法律界最大的訴求就是「不變」，即「一國兩制」不變、普通法制度不變、香港法治核心價值不變、香港人生活方式不變。又指香港就是要保持跟內地城市不一樣的獨特，香港不能為了融入而融入。

「會計妹」潘文思怡 冠夫姓致行政問題明再報名

外號「會計妹」的執業會計師潘文思怡，在丈夫潘偉駿的陪同下，下午到場報名參選會計界，同界別對手為民建聯黃俊碩。不過她指，由於在宣誓期間冠了夫姓，但身份證上的名字未改，仍是「文思怡」，出現行政問題，今日亦來不及再次宣誓，故此明日再前來報名。

潘文思怡表示，自身沒有政黨背景，以個人身份報名，參選是因為經歷社會事件及一連串政治事件後，現時政壇有理性討論的空間，不會只問立場不看政綱。她表示，自身的立場是「做好香港」，與對手黃俊碩本身亦認識，形容是「君子之爭」。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。