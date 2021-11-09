立法會選舉︱經民聯派8人參選　梁君彥爭連任　子梁宏正不上陣

立法會選舉提名期最後4日，經民聯派出8人參選，包括現任立法會主席梁君彥爭取連任工業界（一）議席，據悉他今日內報名，同界別已報名的有自由黨梁日昌，梁君彥將首次面對競爭，倘當選勢冧莊立法會主席。梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正不在名單之上，意味不會參加今次選舉。



經民聯舉行選舉集氣大會。（林劍攝）

經民聯主席盧偉國表示，中央推出國安法及完善選舉制度後，為香港良政善治開啟新篇章，經民聯今次以「推經濟，惠民生」為參選綱領，切實回應社會的訴求。

盧希望香港由亂及治，由治及興，有效化解社會深層次矛盾，盡快走出政治鬥爭的泥沼。「我們的一大願景，是『一國兩制』不單止五十年不變，五十年之後都不變」。

是否爭取連任主席「言之尚早」

梁君彥表示，立法會近月恢復理性，希望繼續為工業界尋求新的機遇和出路。他未有回應是否再競逐連任立法會主席。盧偉國會後表示，現時談梁君彥會否爭取連任立法會主席「言之尚早」。

早前政界有傳梁君彥之子梁宏正有意參選，惟後者未有發言，僅在記者會中現身。盧偉國回應指，梁宏正已決定不會參選，會繼續在經民聯青委會內發揮重要角色。盧未有回應這是否與「協調」有關，僅指大家都會考慮整體形勢布局而作決定，又強調黨方面已經過深思熟慮，現時的8人出選名單是最終版本。

至於放棄連任的地產及建造界議員石禮謙，盧偉國指這是石禮謙的個人意願，又大讚對方多年議會工作，對於團結業界的貢獻有目共睹。

經民聯8人參選名單



商界一：林健鋒

工業一：梁君彥

工業二：吳永嘉

鄉議局：劉業強

金融服務界：張華峰

工程界：盧偉國

選委會：梁美芬、陸瀚民



立法會參選人名單，請參閱《香港01》 選舉網站。