劉卓裕參選新界西南　建制選情現暗湧？　學者料建制全取機會大

立法會換屆選舉提名期最後3日，10區地方直選大有機會出現「區區有競爭」，當中多個選區出現兩名建制對戰一名非建制派局面。報稱獨立民主派的荃灣區議員劉卓裕昨（9日）參選新界西南選區，對戰民建聯現任議員陳恒鑌及工聯會「小花」陳穎欣。



有民建聯成員指，民建聯在選舉中向來成為對家攻擊對象，但今次非建制派能否再以此動員，則是另一回事，相信選舉也是「各有各做」，建制派要鞏固自己的支持者。有建制派地區中人認為，劉卓裕參選對陳恒鑌影響較大，因劉主打中產人士，票源或與民建聯有重疊，與工聯會則互不相干。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強則認為，非建制派的選情不樂觀，料絕大部份地方選區會由建制派包攬，而在新界西南選區，由兩名建制派當選的機會亦較大。



有地區中人料陳恒鑌較受影響 但地位難被撼動

有民建聯成員說，建制派與非建制派的票源並不相同，大家「各有各做」，各自爭取市民支持，鞏固自己的基本盤，又稱過往民建聯一直是民主派狙擊對象，但至於今次若對家使用這方法能否奏效，則是未知之數。

有建制派地區中人指，不肯定有多少人會認為劉卓裕屬民主派，而劉卓裕主打中產路線，與工聯會的票源「風馬牛不相及」，反而較接近陳恒鑌票源，料劉卓裕參選對陳恒鑌的影響較大，不過民建聯地區網絡龐大，相信劉卓裕難以撼動陳恒鑌的席位。

蔡子強：倘建制派成功配票 非建制派須取三成半票當選

出現「2對1」戰局的還有港島西、九龍中及新界東北。另外在新界東南選區，民主派西貢區議會副主席蔡明禧日前參選，料對撼民建聯李世榮及代替方國珊上陣的「專業動力」林素蔚。

蔡子強估計，非建制派要勝出地方直選，所需得票率視乎建制派候選人的配票情況，若建制派選票平均分配，非建制派需取得至少三成半選票才可成功搶灘；倘建制派配票不均，非建制派取得兩成半至三成選票便可當選。不過他提到，建制派在2019年區議會選舉大敗，失去大部份地區樁腳，地區工作難免有生疏，相信建制派在今屆選舉配票難度較高。

他認為，非建制派的選情不樂觀，今屆選舉沒有重要的泛民人士參選，參選的候選人知名度較低，加上民主派陣營的投票意欲低下，即使在雙議席單票制下，料絕大部份選區的議席將由建制派包攬。

潘焯鴻擬轉戰港島東

據了解，原擬出選九龍西的中科興業董事總經理潘焯鴻正考慮轉戰港島東，他昨日下午現身鰂魚涌，收集選民提名。倘潘成功入閘，將硬撼工聯會吳秋北、民建聯梁熙和新民黨廖添誠，勢成競爭最激烈選區。

潘焯鴻回覆查詢時證實有此考慮，但未有說明原因，僅表示相信自己在該區有勝算。選委提名方面，他日前透露有第五界別選委願意提名，令他「絕望變希望」，而昨回覆查時稱暫無補充。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。