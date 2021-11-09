立法會選舉｜劉卓裕戰新界西南　撼兩建制悍將：冀議會勿一言堂

立法會選舉提名期尚餘4日，陸續有非建制人士報名參選。荃灣區議員劉卓裕今（9日）報名參選新界西南選區，他稱已獲得10名選委提名，形容爭取提名困難，曾聯絡50多名選委，不少人「Whatsapp已讀不回」，亦有部分已提名他人。劉卓裕透露，一名知名商界選委曾與他見面，事後更協助爭取提名。



劉卓裕又稱，兩年前成功當選區議員，令他認為要行前多步服務社區。他希望議會不要「一言堂」，應有多方面聲音，強調無法阻止他人批評。



劉卓裕下午到葵興政府合署報名參選，被問到會否以「民主派」自居，他未有正面回應，但強調必定站在市民一方，為他們發聲。他其後再被追問時稱，2019年因反修例事件參與區選，隨後失去擔任警察的朋友，但他認為「啱嘅一定會做」，仍會堅持自己的理念。

對於是否透過中間人才取得足夠提名，劉卓裕僅指，自己非常努力聯絡多名選委，又稱有選委向他問及參選理念和對反修例事件看法。他提及不少選委聲稱會給予提名，但「最後無聲氣」。

政府應思考是否立23條時機

至於有說法表示，中央為營造選舉有競爭而容許非建制參選，劉卓裕認為，立法會仍有價值和影響力，他希望發揮到其專業為市民發聲。另被問到若進入議會，將如何反映市民對《基本法》第23條立法的意見，劉卓裕稱，去年《港區國安法》實施引起動盪，他認為政府應思考面對社會撕裂的情況下，是否仍適合為23條立法，同時強調應花長時間諮詢市民。

新界西南目前已報名的，還有民建聯陳恒鑌及工聯會陳穎欣。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。