立法會選舉｜長踞議席護協派人參選　標榜中間路線　醫衞界四人戰

立法會選舉提名期周五（12日）結束，香港護士協會中央委員何祟漢今（10日）報名出戰醫療衞生界，醫衞界勢成四人大混戰。



護協過往多次派出李國麟角逐衞生服務界立法會議席，並成功數度當選。被問到會爭取哪些派別選民支持和政治立場，何崇漢形容他走「中間路線」，因醫衞界屬專業，須做好醫療體系的工作，強調參選須符合愛國愛港、守法等條件。



參選醫衞界選委僅得11票落敗

何崇漢早前參選選委會醫學及衞生服務界選舉，僅取得11票落敗，他表示是次參選獲護協中委大比數通過。被問到是否獲李國麟支持，何崇漢指整個護士協會均支持他參選。被問到獲得哪些選委提名，何崇漢僅稱將「陸續公布」，透露部分提名來自私家醫院院長、牙醫學會會長、護士、中醫師等。

連同何崇漢在內，該界別尚有外科醫生林哲玄等三名建制派參選人，被問到勝算，何稱：「目前有好強信心」和勝算大，又稱將陸續公布政綱。

自稱中間路線：強信心、勝算大

何崇漢形容其政治立場為「中間路線」，「因為我哋係專業，醫衞界係專業人士，要做好醫療體系工作」，又指參選須符合愛國愛港、守法等條件，認為在符合上述前提下，解決香港醫護系統長期累積的問題。

被問到對醫護日後或須宣誓擁護《基本法》和效忠特區，何崇漢僅稱：「前提係只要做好愛國愛港、守法，呢方面究竟係咪要宣誓，就交返有關方面處理決定。」

同界別已報名人士，包括藥劑師學會前會長龐愛蘭，以及民建聯成員、香港註冊中醫學會會長陳永光。立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。