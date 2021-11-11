立法會選舉｜蘇長榮戰選委界斥國教缺位　獲建制跨政團群星撐場

立法會換屆選舉提名期明日（12日）結束，全國政協委員、港島各界聯合會理事長蘇長榮今（11日）報名出戰選委會界別，全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀等建制核心到場為蘇「站台」。



蘇長榮指，其競選政綱核心為「宏揚香港所長，格除香港之短」，認為香港貧富懸殊問題嚴重、國民教育缺位、政府治理低效，冀當選後可全力推動北部都會區建設，同時努力推動提升基層地區的治理。



全國政協委員、港島各界聯合會理事長蘇長榮報名出戰選委會界別。（歐嘉樂攝）

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稱「一國兩制好多文章可以做」

蘇長榮今早報名出戰選委會界別，獲多個建制黨派及社團領導撐場，包括譚耀宗、李慧琼、葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、工聯會立法會議員黃國健、全國政協常委譚錦球等。蘇長榮稱，新選舉制度為很多有心做實事及真正愛國者，提供更大政治參與空間。

蘇長榮自言是跨界別人士，在香港、內地經商及投資近三十年，同時在香港參與地區工作和慈善事業，與香港治理體系很接近、熟悉和了解，認為當新立法會能在更大維度，為香港做更多實事和發聲，更有效向治理體制反映社會各界訴求，又稱一直懷著服務社會的激情，形容是次參選決定是水到渠成。

蘇長榮表示，若有機會成為立法會議員，冀宏揚香港所長、格除香港之短，認為香港長處、短處很鮮明。他指經歷修例風波和疫情，有社會非主流聲音將香港說成一無是處，批評這些人即使不是別有用心，也是自貶身價。他認為香港金融航運中心地位依然，「市場依然咁有活力」，加上有祖國作為靠山和一國兩制優勢，形容「一國兩制好多文章可以做」。

譚耀宗讚中文修養「出口成文」

蘇長榮又稱，看到香港出現很多弊端，包括國教缺位、貧富懸殊、政治管理低效，作為在港安心立命的港人，希望務實地推進兩件事，包括全力推動北都會建設、努力推動提升基層地區的治理，希望能把政府和地區之間的「天地線」搭通。

譚耀宗稱完全同意蘇長榮的說話，讚揚對方有能力、有承擔，是非常合適的立法會議員人選，又指在工作上與蘇接觸，尤其在抗疫工作上拍檔，「交付畀佢嘅工作做得非常好」，又指蘇長榮出口成文，說明其中文修養非常高，文學、文化水平亦非常出色。

即將卸任立法會議員的黃國健指，香港政壇需要新血，「多啲愛國者入去，促進良政善治，一定可以發揮所長」。譚榮球則讚揚蘇長榮對國情、港情了解深厚，對地區社會的服務一絲不苟、求真務實，工作親力親為從不缺席。

港島西參選人包括葉劉淑儀、民建聯陳學鋒及離島區議員方龍飛。港島東參選人包括吳秋北、民建聯梁熙、新民黨廖添誠及潘焯鴻。九龍中參選人包括李慧琼、九龍城區議會主席楊永杰及黃大仙區議員譚香文。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。