立法會選舉︱馮檢基再戰九西：團火仲係到　認中間人助入閘

立法會選舉提名期倒數兩天，陸續有非建制派報名參選。民協前主席、立法會前議員馮檢基昨（10日）報名參選九龍西選區，今早（11日）召開記者會，稱不希望議會一言堂，故決定參選，又提及自己並非民主派，而是民主人士。

馮檢基表示，近兩、三星期有考慮岀選九龍西的決定，又指自己獲得10個選委提名，逾半為認識多年的好友，包括深水埗街坊福利事務促進會理事長梁鉅海、全國政協委員簡松年，以及中華海外聯誼會理事葉長清等。

被問到有否中間人協助爭取提名，馮檢基稱整個過程中都有人幫手，形容爭取提名不容易。他又指「我嘅中間人有商界、有工會」，其中包括職工盟屬下工會及其他工會，但否認有工聯會旗下工會。



記者會獲「深水埗明哥」陳灼明、外籍人士黎善明以及3名民協成員撐場，包括黃大仙區議員廖成利、屯門區議員黃虹銘，以及深水埗前區議員李炯。明哥表示，一直與馮檢基在地區有合作，包括派飯、派物資等，他認為對方的理念最適合現在的社會，希望馮檢基能鞭策政府，做多點社區服務的工作。

李炯稱，看到只有兩名建制派參選九西，他不希望「政治清一色」，故支持馮檢基參選，又形容這次是「徒弟撐師父」；黃虹銘則指，馮檢基是其從政起點，亦是他重要的老師，強調對方過往為市民爭取不少權益。

廖成利認證屬泛民：鬧都投一票

與馮檢基多年朋友的廖成利稱，自己和對方都是泛民主派，又指羨慕對方的太太「開綠燈」讓他參選：「馮檢基是愛國者，但不是忽然愛國者；是溫和民主派，但不是激進民主派」。

廖成利說與馮相識多年，「友情勝過政情」，希望九龍西選民「含淚投票又好，鬧住投票又好」，都能投馮檢基一票。他更即場獻唱自己二次創作歌詞的歌曲，「民生第一，支持阿基」。他又提及，三名民協成員岀席記者會前有通知民協，強調是以個人身分出席，民協周六會開會商討是否批准有關決定。

廖成利說，與對方相識多年，「友情勝過政情」，希望九龍西選民「含淚投票又好，鬧住投票又好」都能投馮檢基一票。（盧翊銘攝）

馮檢基：忍唔住 團火仲係到

馮檢基在記者會上多次提及，參選因不希望議會只有「一言堂」，又形容現時情況為「一個咪高峰，三個喇叭筒」。他解釋指「咪高峰」為一把聲，三個「喇叭筒」分別為政府、九西參選人民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣，他強調三把聲音的內容和語氣都一樣，「一致性太強」不能接受。

他又指現時或有不少人感到政治無力，認為「好多無得搞」，反問此時馮檢基難道要「匿埋」、「種下花草樹木、養吓魚」，他強調自己忍不住，「團火仲係到」。馮檢基強調，「窄巷仍在，路仲有」，他稱自己從政多年，在窄巷行了三十年，強調只要能堅持，窄巷能越走越多人，「呢條窄巷會變闊巷」。

馮檢基稱，參選因不希望議會只有「一言堂」，又形容現時情況為「一個咪高峰，三個喇叭筒」。（盧翊銘攝）

堅持平反六四 選舉輸贏其次

被問到他在2018年九西補選落敗，其後2019年的區議會選舉亦未能勝出，如何評估這次勝算？馮檢基稱「勝敗乃兵家常事」，又指「孫中山都有九次失敗，第十次先成功」，強調對一個戰將來說，「輸都要輸係選戰到。」他重申勝敗次要，最重要是在社會低氣壓時，堅持的理念能在選舉中反映。

至於他在2018年曾表明自己「最後一次參選」，馮檢基稱在政治上不同時間，態度可以改變，「即係以後我都唔吃糖，以後掂親糖都違反承諾呢？個問題係時勢是否逼到你要出選。」

對於悼念六四和《基本法》第23條的立場，馮檢基認同要悼念六四，「我會支持平反六四」，又指《基本法》23條立法不能違反《約翰內斯堡原則》，又提及不少國家都有訂立相關法例。

九龍西參選人還有民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。