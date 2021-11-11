立法會選舉｜胡定旭助潘焯鴻入閘讚敢言　提名醫衞界第五人爭崩頭

立法會選舉提名期明日（12日）結束，全國政協常委胡定旭共提名三人出選立法會，包括出戰選委會界別的全國港澳研究會理事黃梓謙、港島東直選的潘焯鴻和出選醫療衞生界的香港護理專科學院副院長陳子中。

胡定旭今（11日）接受訪問時指，提名潘焯鴻因為對方愛國愛港、為香港好，亦認同其理念和政綱，又指自潘就沙中線工程擔當「吹哨者」後，「開始一路有跟著佢講嘅嘢」，讚揚潘敢言、說話有邏輯和分析能力，正正是來屆議會需要的議員。



全國政協常委胡定旭。（歐嘉樂攝）

「我真係想留返一票俾非建制派」

胡定旭指，提名黃梓謙因與對方認識多年，形容「呢個後生仔好有理念」，加上對方在香港土生土長，具有國際視野、年青且有心為香港做事，故提名予他。胡定旭同時提名自稱「中間偏黃」的潘焯鴻出戰港島東直選，胡直言，真的希望把提名票留給非建制派：「只要愛港愛國、贊同佢理念、政綱，我都會俾我嗰一票佢，當然好多人搵我，但我真係想留返一票俾非建制派。」

他續指，本身與潘焯鴻「唔多熟」，其後潘主動接觸他。胡大讚潘焯鴻說話有邏輯、敢言：「沙中線開始，一路有跟著佢講嘅嘢，佢都好敢講嘢，呢個正正議會嘅需要，唔好清一色，真係要有嘢講出黎，為香港、為國家好，潘焯鴻（會）係好好嘅議員。」他又說「非建制、中間偏黃都無所謂，大家都覺得潘焯鴻唔係建制派啦」。

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提名陳子中選醫衞界 五人爭一席

至於陳子中，今日獲現任醫管局主席范鴻齡和曾主席胡定旭提名，報名角逐醫療衞生界。陳子中表示，連日走訪不同角落接觸不同醫護界人士，解釋其理念，「希望感動到佢哋（選民）」，又指過去卅八年都在公營醫療體系工作，希望透過進入立法會，監察政府、推動施政，改善醫護工作環境，從而造福市民。

陳子中被問到屬於非建制派、民主派抑或建制派，陳子中沒有正面回應，僅稱「希望喺專業做到嘢」，與政治無關，又指有競爭是好事。至於是否認同醫護須宣誓擁護《基本法》和效忠特區，陳子中直言「我填表（參選）都要宣誓。」他又指醫護應搞好專業，是否贊成醫護宣誓則視乎情況，若經討論後認為醫護要宣誓，「就要跟法例做」，又指宣誓只是個人的事，並無迫切性，反而醫療系統問題才是整個香港的事。

胡定旭指，陳子中在屯門醫院任職數十年，他對屯門醫院也特別有感情，因此他擔任醫管局主席時，「第一間就係去屯門醫院」，當時屯門「嗰時無咁多公路鐵路」，很多醫生、護士不願在屯門醫院工作，形容在屯門醫院工作的人「嗰種愛心無得頂」。胡定旭又讚揚陳子中有能力：「其他建制派有大把人提名，多啲非建制派出嚟支持，大家可良性競爭、理性討論，帶出多啲問題。」

醫療衞生界目前已成五人大混戰，候選人包括同時獲食衞局前局長高永文支持的藥劑師龐愛蘭和外科醫生林哲玄、民建聯中醫師陳永光、護士協會中委何崇漢。港島東參選人除了潘焯鴻，還包括工聯會吳秋北、新民黨廖添誠及民建聯梁熙。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。