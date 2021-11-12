功能界別多人與友好競爭　社福工程兩陣營對撼　醫衞教育多人混戰

立法會選舉提名期今（12日）結束，28個功能組別均出現競爭，「零票議員」將不再復見。在新選舉制度下，部分沿用個人票產生議席的界別出現「泛民」或「非建制」候選人，自稱「淺黃」的工程師黃偉信出戰工程界硬撼盧偉國，新思維主席狄思遠則在「泛民票倉」社福界，決戰民建聯朱麗玲。另一邊廂，教育界、醫療衞生界分別爆出五人及六人大混戰，有政圈人士形容戰況難料。



鄉議局、商界（二）界別首現「競爭」

多名工商界功能組別出現競爭，多名角逐連任議員不約而同迎來業界友好挑戰。立法會主席、經民聯梁君彥在工業界（第一）角逐連任，對決自由黨梁日昌。行會成員、經民聯林健鋒在商界（第一）爭連任，迎來姚逸明的挑戰。建制派「班長」廖長江則在商界（第二）爭連任，中華總商會選任會董、香港道教聯合會副主席葉永成日前加入戰圈，令該界別首次出現競爭。鄉議局界別亦首次出現競爭，經民聯劉業強角逐連任，與沙田鄉事委員會主席、過往與劉皇發關係良好的莫錦貴互鬥。

有政界人士分析，商界（第一）、商界（第二）、工業界（第一）、工業界（第二）、金融界等傳統工商界別，現任議員順利連任的呼聲相當高，更形容這些競爭並非「真競爭」，只是響應「操盤者」不希望有界別出現自動當選的「要求」。

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醫療衞生界六人爭 「淺黃」醫協中委或跑出？

另一邊廂，多個以個人票產生議席、過往由泛民盤踞的界別出現激烈競爭。其中在醫療衞生界，有多達六人報名參選，民建聯成員、註冊中醫師陳永光率先報名參選，其後獲食物及衞生局前局長高永文支持的藥劑師龐愛蘭和外科醫生林哲玄亦報名參選。

過往多次派出李國麟出戰衞生服務界並勝選的護士協會亦加入戰圈，護協中委何崇漢前日報名參選醫療衞生界，他沒有表明政治立場，但以護協過往的往績，料被業界人士視為「淺黃」，同屬護協中委劉子進亦報名參選，但未獲護協支持。香港護理專科學院副院長陳子中昨報名參選該界別，獲醫管局前主席胡定旭、現任主席醫管局主席范鴻齡提名，實力不亦容小覷。除了陳永光、龐愛蘭和林哲玄外，其餘3人的知名度較低、政治立場欠鮮明，有政界人士認為選情難料，但由於護士佔界別選民的份額較多，形容護協的支持度「有所保證」。

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教協解散後 教育界五人混戰

過往由教協盤踞的教育界，今次共有多達五人參選，包括津貼中學議會前主席林日豐、教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、瑪利灣學校校長林泳施及保良局林文燦英文小學校長文詩詠。政圈估計，教聯會「牌頭」能吸納建制選票，但由於教育界的選民基礎以泛民支持者主導，倘有候選人能獲「淺黃」選民支持，或有望中途「跑出」。

經民聯主席盧偉國在工程界角逐連任，再迎來工程師黃偉信的挑戰，料將上演建制、泛民兩陣營對決。黃偉信去年參選時明言是界別的「民主派唯一代表」，亦自言政治立場屬「淺黃」，不過他昨天參選時拒談政治立場，僅稱自己是獨立專業參選人和無政黨包袱。

陳澤斌提名謝偉銓參選後 今突報名出戰

新思維主席狄思遠則在「泛民票倉」社福界，決戰民建聯朱麗玲，香港復康力量葉湛溪前日報名參選該界別，形成三人混戰。社福界過往是民主派的「腹地」，即使曾出現四泛民參選「互相鎅票」的局面，建制亦無法「漁人得利」，因此狄志遠若能吸引部份泛民支持者支持，當選機會相對較高。

建築、測量、都市規劃及園境界出現突破性發展，現任議員謝偉銓報名角逐連任，其中一個提名是來自建築署前助理署長、建築師註冊管理局主席陳澤斌，惟陳澤斌今卻報名參選該界別，令建測規園界出現競爭，令人感到意外。被問到對壘謝偉銓的勝算，陳澤斌稱，對方擔任議員多年，貢獻良多，但業界需要新思維，強調自己不是「陪跑」，相信業界選民會理性分析各候選人的政綱，希望會是一場君子之爭，展現良性競爭。

建築商「加持」趙式浩 撼地建會龍漢標

地產及建造界是另一個較有「睇頭」界別，地產建設商會派出秘書長龍漢標，對戰富商趙世曾之子、卓能集團執董趙式浩。翻查二人提名資料，龍漢標獲六大地產商支持，提名名單不乏重量級商界人馬，包括新地主席郭炳聯、信和集團主席黃志祥、合和實業董事局主席胡應湘。龍漢標申報國籍為中國，擁有加拿大及英國居留權。趙式浩提名主要來自多個建築商，包括俊和建築、佳盛建築、金城工程、群利集團等代表。有分析認為，龍漢標雖獲「大孖沙」支持，但趙式浩同樣有一定的支持者，因此選舉結果目前仍難以預料。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。