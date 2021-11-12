立法會選舉參選人全名單　90席全數有競爭　九東、教育界5人混戰

立法會選舉提名期結束，合共有154人報名，今屆是回歸後首次沒有出現「零票議員」自動當選，全部90個議席均有競爭，部份界別出現多人「爭櫈仔」的局面。



今日（12日）選舉主任共收到8份提名表格，直選及選委會界別各有兩人報名，功能組別則有4人報名。



地區直選今日有兩人報名，註冊中醫師李嘉欣參選九龍東，將與工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄，以及胡健華爭奪兩個席位。

此外，新界北亦再多1人報名，為報稱家庭主婦的人民力量前秘書長曾麗文。同區競爭者有民建聯劉國勳、報稱獨立的元朗區議會主席沈豪傑，以及香港新方向張欣宇。

地區直選報名名單（每區兩席）：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）、陳進雄（民主思路）、胡健華、李嘉欣*

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）、曾麗文*

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）、黃成智

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）、黃俊瑯（新思維）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

翁健參選立法會會計界。（周皓宜攝）

功能組別方面，今日共有4人報名，其中教育界有報稱獨立候選人的文詩詠，以及林泳施，將與林日豐、教聯會朱國強及香港幼稚園教育專業交流協會丁健華爭奪1個席位。

而會計界今日有翁健報名，將與民建聯黃俊碩，文思怡和黃宏泰競爭。而建築、測量、都市規劃及園境界則有陳澤斌報名，挑戰現任議員謝偉銓。

最多人報名的是醫療衞生界，共有6人參選爭奪1個席位。

功能界別報名名單：

鄉議局（1席）：劉業強（經民聯）、莫錦貴（鄉議局）

漁農界（1席）：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界（1席）：陳健波、陳照男

航運交通界（1席）：易志明（自由黨）、陳宗彝

教育界（1席）：林日豐、朱國強（教聯會）、丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）、文詩詠（獨立）*、林泳施*

法律界（1席）：林新強、陳曉鋒

會計界（1席）：黃俊碩（民建聯）、文思怡、黃宏泰、翁健*

醫療衞生界（1席）：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、劉子進、陳子中

工程界（1席）：盧偉國（經民聯）、黃偉信

建築、測量、都市規劃及園境界（1席）：謝偉銓、陳澤斌*

勞工界（3席）：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界（1席）：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪

地產及建造界（1席）：趙式浩、龍漢標

旅遊界（1席）：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）（1席）：林健鋒（經民聯）、姚逸明

商界（第二）（1席）：廖長江、葉永成

商界（第三）（1席）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）（1席）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）

工業界（第二）（1席）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界（1席）：陳振英、陳志輝

金融服務界（1席）：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界（1席）：蘇惠良、霍啟剛

進出口界（1席）：黃英豪（民建聯）、李志峰

紡織及製衣界（1席）：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界（1席）：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界（1席）：邱達根、吳池力

飲食界（1席）：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別（1席）：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

選委會界別方面，今日有兩人報名，為吳宏偉以及新民黨黎棟國，合共有51人爭奪40席。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩、黎棟國*

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長榮、吳宏偉*

註：*為今日報名

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。