林鄭亞太經合組織會議致辭　13度提「中國香港」　大談北都會規劃

行政長官林鄭月娥今日（12日）晚上出席以視像方式舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議，她以英文致辭，當中13次提到「中國香港（Hong Kong, China）」。

林鄭致辭時提到，在保育生物多樣性方面，特區政府首次以積極的政策，主動收回私人農地和魚塘，用以建立綜合濕地公園。並計劃把香港北部約三成土地改造為另一個主要都會區，容納250萬人居住，並重點發展創新科技，藉以推動經濟增長和創造就業機會，戮隘新都會區內，發展與保育將和諧並存、互相配合。



提到已立法全禁電子煙 稱「提升市民福祉的重要一步」

林鄭稱，港經濟前景仍然樂觀，作為全球其中一個最自由的經濟體、第六大貿易實體，以及第三大外來直接投資目的地，並正受惠於環球製造活動及需求復甦，從本港今年第三季貨物出口按年增長14.2%可見一斑，又指從新冠疫症這場全球公共衞生危機，讓本港上了重要一課，「就是在致力達致全面經濟復甦的同時，必須堅定邁向可持續發展的目標。兩者必須同步並進，而非相繼而行。這需要在本地政策上展現決心，以及加強國際間的合作。亞太經合組織各成員可在這方面為全球樹立榜樣」。

林鄭稱，在中央人民政府大力支持下，香港已克服種種嚴峻的政治挑戰，並制定一系列本地措施，以助達致可持續發展的目標，主要的措施包括在應對氣候變化方面，香港努力履行承諾，逐步減少燃煤發電，務求在2035年或之前停用煤作日常發電，繼而在2050年前實現碳中和；在公共衞生方面，本港最近已立法全面禁止電子煙，「這是我們邁向無煙城市和提升市民福祉的重要一步」。

她指，「以人為本」是所有可持續發展目標的核心價值，也是本港應對新冠肺炎疫情所用策略的指導原則，又指過去兩年，香港除了採取公共衞生防控措施，遏制病毒傳播之外，還推出大規模的紓困措施，款額合共相當於本地生產總值約11%，不僅盡力回應本地所需，同時亦向世界衞生組織的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX機制）捐贈750萬劑疫苗，協助貧困國家對抗疫情，期望與亞太經合組織所有經濟體齊心合力，構建一個有利各方、具包容性的亞太地區。

林鄭重申，香港堅定支持藉着實行多邊主義和國際合作，克服當前的全球危機，以及實現具包容性和可持續的經濟復蘇，認為應加強世界貿易組織架構下以規則為本的多邊貿易制度，強調香港是最奉行自由貿易的地方，堅決捍衞多邊貿易制度。會與世界貿易組織其他成員有建設性地協作，力求在第十二次部長級會議取得有意義的成果。