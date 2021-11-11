第三針｜林鄭月娥今接種　薛永恆：唔溝針，我預約過兩日去打科興

低免疫力人士及高危群組今起（11日）優先接種第三針，特首林鄭月娥及公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，早上到北角渣華道體育館疫苗接種中心接種科興疫苗。



創新及科技局局長薛永恆被問到會否接種第三針新冠疫苗時，他表示會盡快接種第三針科興疫苗，「我會繼續打科興，唔溝針啦！」



創新及科技局局長薛永恆被問到會否接種第三針新冠疫苗時，他表示會盡快接種第三針科興疫苗，「我會繼續打科興，唔溝針啦！」（羅國輝攝）

特首林鄭月娥及公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，早上到北角渣華道體育館疫苗接種中心接種科興疫苗。創新及科技局局長薛永恆今日出席《香港01》主辦的金融科技前瞻研討會時，被問到會否接種第三針新冠疫苗時，他表示已作預約接種，並不打算「溝針」，「兩日比較忙，我預約咗過兩日會去，（問：會打邊款呀？）我會繼續打科興，唔溝針啦！」

另外，問到近日港府為「通關」作出一連串準備，當中要求所有進出政府大樓、部門的人士使用「安心出行」應用程式，近日被指有意要求進一步要求食肆跟隨，薛永行沒有正面回覆，只表示現時的下載量已超過650萬，其他方面進展亦順利。

低免疫力人士及高危群組今起（11日）優先接種第三針，特首林鄭月娥可及兩隨行官員接種第三針科興，對於有專家及研究指出，第三針接種復必泰防疫效果明顯較佳，惟林鄭日前接受訪問時卻唱反調，指「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉，夠就得㗎喇。」聶德權回應指，相關資訊很清楚，承認打復必泰預防感染保護力較高，但在預防重症和死亡風險上保護能力相若，市民可按自身情況和意願選擇。