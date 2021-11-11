第三針︱林鄭負傷著黑背心打科興　聶德權：個人喜歡滅活技術

撰文：林嘉成
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低免疫力人士及高危群組今起（11日）優先接種第三針，特首林鄭月娥及公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，早上到北角渣華道體育館疫苗接種中心接種科興疫苗。負責統籌接種計劃的聶德權解釋，是因為個人偏好「滅活技術」，亦即科興採用的疫苗技術。

對於有專家及研究指出，第三針接種復必泰防疫效果明顯較佳，惟林鄭日前接受訪問時卻唱反調，指「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉，夠就得㗎喇。」聶德權回應指，相關資訊很清楚，承認打復必泰預防感染保護力較高，但在預防重症和死亡風險上保護能力相若，市民可按自身情況和意願選擇。

聶德權被問到，是否會因為復必泰保護力較高而鼓勵市民溝針，自己又為何選擇科興時，表示專家已就第三針作出建議，政府也作相關安排。至於首兩針接種了科興的人士，第三針接種哪一種疫苗，聶德權指純屬個人意願，市民應按自己情況作選擇：「因為每個人自身情況、意願都唔同，但清楚疫苗有兩大作用。第一是預防感染，較高的抗體水平，預防感染保護力就高些。第二是防感染後重症，兩種疫苗在預防重症及死亡風險保護力相若。」

就個人而言，聶指自己首兩針打科興，對於滅活技術「比較喜歡一啲，所以第三劑好自然都係打返同一個技術平台。」記者追問林鄭的選擇會否令他有壓力要跟隨，自己又如何看待林鄭言論，聶德權回應指現有資訊很清楚，承認兩種疫苗的預防感染力有分別，但「兩隻疫苗都是有效安全，有質素，市民接種邊隻疫苗，按返自身情況去做，覺得大家都是用呢個態度及想法作決定啦。」

可以優先打第三針的群組包括免疫力弱人士，以及較高感染風險人士，包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者，及參與抗疫、跨境運輸等人員。年過60的林鄭屬於較高感染風險人士，而聶德權屬主理疫苗接種計劃的官員，同樣是優先接種組別，陪同林鄭到場的還有食物及衞生局長陳肇始。

聶德權指優先群組人士，即使首兩針打復必泰都被涵蓋。而現時21間接種中心足以應付需求，首日開放接種第三針，運作亦都順暢。當局會檢視相關優先群組未來數天的接種情況，如情況許可，會盡快開放讓所有已接種兩劑科興，而第2劑已接種逾6個月的人士打第3針。

被問到優先組別人數達186萬，但首日預約人數僅2萬，隨後幾日拾級而下，是否反映回響一般。聶指接種第三針有多個途徑，包括即日籌，以及有九間醫院接種站，均毋須預約，接種情況須檢視實際人數。

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