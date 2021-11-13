立法會選舉｜曾鈺成料多項因素致投票下降　選舉氣氛不及往年

立法會選舉提名期昨日（12日）結束，共有154人報名參選，競逐90個議席。立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成估計，有多項因素導致今屆投票率不及歷屆，例如地區直選由比例代表例改為雙議席單票制，各區候選人數目減少，選舉氣氛或不及以往熾熱，加上今屆選舉工作較遲展開，以及候選人知名度不高等，即使投票率下降也不感奇怪，亦不代表甚麼。



料選舉改制後吸引更多人參選

對於中大政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，全數功能界別均有競爭是「刻意製造」，曾鈺成說：「我唔明佢個諗法係點，依家多一個有咩唔好？」他稱，過往自動當選也是少數，完善選舉制度後，參選人不再談政治議題，反而專注地區選民及界別議題，或吸引到更多人參選。他又指，有不少民建聯候選人也向他請教競選策略，候選人很大壓力，會全力以赴。

他稱難以斷言今場選舉競爭有否增減，「將蘋果同橙好難比較」，在選舉委員會界別，逾50人爭逐40個議席，比例來說競爭不算很大，但對候選人來說也是一項挑戰。

候選人知名度不高或減選民投票意欲

他相信會有多個因素導致投票率不及歷屆，例如過往地區直選採用比例代表制，各區至少有8至10隊參選，現時各區則有3至5人參選，不及以往熱鬧，另外今屆有很多新面孔參選，知名度不高，或影響選民投票意欲。他稱，經過修改選舉制度，加上今屆選舉工作開展得比較遲，市民或不清楚投票詳情，包括自己所屬選區等，呼籲政府加強宣傳。

選舉管理委員會昨宣布，選民到票站投票毋須使用「安心出行」，曾鈺成指市民在票站逗留時間短，全程戴口罩，認為傳播風險不算很大，相信專家已評估風險。他希望選管會妥善安排，避免有大批市民在票站輪候投票。