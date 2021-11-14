立法會選舉｜劉兆佳：非建制派不敢宣稱愛國者　料投票率低至三成

立法會換屆選舉提名期周五（12日）結束，所有議席均出現競爭。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，由於「反對派」未能「入閘」參選，加上未有激烈政治議題，料下月立法會選舉投票率僅約三成，形容是意料之中。他認為要扭轉過去的政治局面，投票率低是難以避免的代價。



指低投票率屬「難以避免的代價」

對於有民主派和「非建制派」成功取得足夠選委提名「入閘」，劉兆佳認為，嚴格來說，若能夠通過資格審查的參選人，理應全都是「愛國者」，認為部分來自民主派、反對派的參選人，因仍想得到部分泛民、反對派選民支持，因此不敢宣稱是「愛國者」和「建制派」，故以較中性的「非建制派」自居，旨在得到部分泛民選民支持。劉兆佳認為，目前只是過渡時期，日後所有人也會以「愛國者」自居，建制派、民主派、泛民等標籤，也會慢慢失去政治理論和實際意義。

劉兆佳認為，所有界別出現競爭屬「好事」，「唔好理係咩原因造成（競爭）」，指有競爭自然令所有參政者不能「坐定粒六」當選，當所有從政者也要面對競爭才能當選，議員在任時就自然要做好工作、具備治港真本領。

劉兆佳（資料圖片）

劉兆佳指歷史決議份量非常重

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，當中提及香港部分。劉兆佳今（14日）接受《無綫節目》講清講楚訪問時指，中共歷史上曾兩次作歷史決議，第一次是在1945年推翻極左路線，確立毛澤東地位，另一次是在1981年否決文革，將工作重心由政治鬥爭轉為改革和發展經濟，因此是次歷史決議份量非常重和極其重要，為日後中共發展指明路向。

歷史決議上提到，在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，「黨中央採取一系列標本兼治的舉措」，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎。

劉兆佳認為，過去數年本港發生的動亂引發中共對香港問題高度重視，又指中共視克服本港的顏色革命為一大成就，認為中共近年已意識到香港問題不是簡單問題，故為此提出「標本兼治」的舉措，他解釋「治標」是要防止香港再出現大型動亂，「治本」就是解決動亂的背後深層次矛盾，解決方法就是落實愛國者治港、處理本港深層次矛盾、防止反中亂港者進入體制、推出思想教育、強化政府管治等。

對於有分析指，是次歷史決議或奠定國家主席習近平將長期執政，劉兆佳指，中共黨章本身無限制總書記的任期，加上憲法早前亦已修改，免除了國家主席的任期限制，認為即使習近平希望連任，也不會遇到制度障疑。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。