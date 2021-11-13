立法會選舉｜李慧琼聯同陳婉嫻落區　促政府展現決心解決社會問題

2021立法會選舉九龍中區直選候選人民建聯主席李慧琼，今（13日）聯同工聯會陳婉嫻，於黃大仙東隆道舉行競選活動「暢遊啟德河」。前黃大仙區議會主席李德康、林文輝、黃大仙民建聯支部主席黎榮浩等人到場支持。



李慧琼表示，政府要讓市民看見其解決社會難題的決心，促請政府支援疫情下的特困行業，並交出解決劏房問題的確切時間表。又建議當局研究以新科技解決九龍中區交通擠塞問題，如研究輕軌列車及懸浮交通工具等。



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新一屆立法會選舉提名期已於昨日（12日）結束，其中九龍中直選共有三人報名，分別是民建聯李慧琼、譚香文及楊永杰。李慧琼今日舉辦競選活動，與工聯會陳婉嫻在黃大仙東隆道啟德河旁對談，分享有關衙前圍村及啟德河歷史，並率傳媒遊覽啟德河黃大仙段。

舊區貧窮問題嚴重與疫情相關 李：要讓市民看見決心

李慧琼指，九龍中區劏房問題嚴重，認為舊區貧窮人口尤其多的現象與疫情有關，政府有一定責任。她促請政府支援特困行業，考慮推出短期失業援助，同時交出解決劏房問題的確切時間表，讓市民看見當局的決心。她表示，民建聯曾倡議解決劏房的五部曲，惟未獲回應，會繼續跟進。

倡研究輕軌懸浮交通工具 促政府跳出框框

針對九龍中的主要幹道流量龐大致交通擠塞，李慧琼表示會與民共議，指「有很多辦法可以解決」。她建議政府研究新科技，例如使用輕軌列車、懸浮列車、無人駕駛交通工具等，以改善交通問題。陳婉嫻則認為，政府對改善地區交通態度守舊，斥當局「不夠膽衝上前做不熟悉的事」，期望李慧琼進入議會努力跟進相關議題。

李慧琼：認識國家歷史由社區做起

李慧琼另指，增加市民對香港及國家歷史的認識應由社區做起，希望未來做好文化保育工作，將歷史文化分享予下一代，增加他們的民族歸屬感。她期望做好橋樑的角色，結合民間智慧，做出以人為本、共融共建的市區項目。

是次選舉具標誌性 籲選民踴躍投票

下一屆立法會選舉為落實完善選舉制度後的首場選舉，地區直選多區選情激烈，九龍中區亦出現三人爭兩議席的情況。李慧琼認為是次選舉具標誌性，呼籲選民踴躍投票和支持她，選出能代市民到議會發聲的人。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。