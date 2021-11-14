初選案｜律政司申延至明年2月再訊　33人未審先囚1年　家屬批亂來

47名民主派人士被指組織或參與民主派初選，今年2月底被落案控告「串謀顛覆國家政權」罪，案件至今仍未開審，僅14名被告獲准保釋，其餘33名被告被還押至今，部分人因其他案件正服刑或還押。案件原於本月27日在西九龍裁判法院再提訊。

據了解，律政司早前已去信法庭，申請將案件押後至明年2月7日再提訊，須待法庭處理有關申請，據悉辯方家屬亦收到有關信件。《香港01》正就事件向律政司查詢。



▼初選案馬拉松式審訊▼



+ 20

律政司稱需時翻譯逾萬頁文件及口供

據悉，律政司在信中以需時翻譯逾萬頁文件及口供為由，向法院申請將案件押後至明年2月7日再提訊，須待法庭處理有關申請。有被告家屬表示，律政司去信法院的同時，辯方法律團隊亦收到有關信件。

民主黨黃碧雲、民協施德來及何啟明、陳志全等14名被告，早前獲法庭批准保釋，惟其餘33名被告仍在還押，當中有被告因其他案件正被監禁；若最終法庭批准律師司申請，意味多名未有因其他案件服刑的被告將「未審先囚」近一年。

律政司自今年2月28日落案起訴47人至今，審訊仍未正式展開，33名被告還押至今，被外界質疑做法是「未審被判」。對於律政司擬押後押訊，有被告家屬直斥：「所有程序根本亂來」，又說：「只係更加確定成件事係『政治迫害』，要剿滅所有本土派及民主派聲音，而非政府口中的依法辦事」。

初選案目前共有14人獲准保釋，包括鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、鄒家成、余慧明及陳志全。正被還押的戴耀廷、區諾軒、黃之鋒、胡志偉、梁國雄等人，正就其他案件服刑。