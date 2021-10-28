浸大首面授國安課　唐英傑等案列範例　初選案未開審被定性顛覆

浸會大學早前公布，新學年入學的本科生須在畢業前完成國安教育必修課程，不計學分但會評估計分。課程前日（26日）舉行首次面授課堂，根據香港浸會大學學生會編輯委員會報道，指課堂講師為「香港再出發大聯盟」共同發起人、大律師范凱傑。



報道指，范凱傑引用唐英傑案、「美國隊長 2.0」馬俊文案等國安案件，指「光復香港，時代革命」等字眼足以觸犯《國安法》；又以尚未正式開審的民主派初選案為例，指初選旨在顛覆國家政權。



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「光復香港」帶分裂國家意味

浸大學生會編委會在社交網站指，該課堂有逾100名學生參與，約一半為「中國留學生」，校方高層亦到場旁聽。編委會指范凱傑在課堂引用唐英傑案及馬俊文案為例，指案件向公眾釐清了帶有分裂國家意味的字眼，例如「光復香港，時代革命」；又以馬拉松選手裝束為例，指即使該人沒有任何行動，但衣著帶有該口號亦屬高風險行為。

編委會引述，有學生在問答環節問及《國安法》在港實施後的法律地位，范凱傑回應指《國安法》是全國性法律，當若與本港法律有衝突時，《國安法》將凌駕於香港法律之上。在回答其他同學問題時，亦強調人權、言論自由在西方亦非絕對。

根據浸大網頁課程簡介，課程名為「國家安全法教育」(The National Security Law Education)，編號為NSLE0001。學習目標包括參照中華人民共和國憲法和《基本法》、學習「一國兩制」和香港特別行政區的憲制地位、《國安法》對香港的重要性等。