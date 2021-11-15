李華明料投票率低　批「非建制」選舉工程曳　譚耀宗：新制變數多

立法會選舉下月舉行，一國兩制研究中心總裁張志剛、全國港澳研究會副會長劉兆佳接連公開稱，估計投票率只有約三成。民主黨立法會前議員李華明表示，留意到近期多名建制派「不斷放風」，就立法會投票率做好「期望管理」。

李華明估計，直選投票率「一定低過以前好多」，他透露曾與泛民在的九龍東「樁腳」交流，指這些前區議員或地區人士一面倒無意動員市民參與投票，當中有很多人表明不會投票，「更極端有人話，就算李華明出嚟選都唔會投票！」



李華明指泛民對新制「無癮」：叫人投票睬我都傻

全國人大常委譚耀宗在一個電視節目上表示，無參選人能有「十足把握」勝選，或出現一如以往「新人贏舊人」、「現任會落選」等情況，認為新選制變數多，參選人須努力做好選舉工程。對於港區人大代表、全國政協委員參選人數增加，譚耀宗指，人大、政協較多循選委會界別參與，認為他們優勢在於熟悉內地情況，對本港與內地溝通有好處，有助推動香港融入國家發展大局。

李華明指，泛民過往在直選的支持度非常穩定，每次也有約55%選民投票支持泛民，惟如今參與的「非建制」人士，知名度非常低、地區工作薄弱、選舉工程「好曳」，加上市民因新選制「心情唔係咁好」，有部分明言要杯葛選舉，反問：「點會有泛民支持者出嚟投票？」又認為建制「已經贏咗八、九成」。

李華明認為，若選舉投票率低，反映新一屆立法會在市民的認受性亦會低，議會仍是清一色，又指泛民亦因新選制「無癮」，「叫人投票睬我都傻」。他又指，若有非建制參選人認為可取得建制票源，此想法「真係太天真」和「匪而所思」。

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立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。