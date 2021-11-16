人道毀滅野豬｜林鄭稱非新猷　重推為顧市民安全　餵野豬或增刑罰

北角上周（9日）發生「野豬襲警案」，其後漁農自然護理署宣布每月捕捉在市區出現的野豬並人道毀滅，引起社會爭議。特首林鄭月娥今早（16日）出席行政會議前表示，政府並非貿然作出行動，只是看到野豬傷人情況惡化，作為負責任的政府須採取措施顧全市民安全，亦不排除會增加餵飼野豬的刑罰。



明白港人愛野生動物 惟須顧及市民安全

林鄭月娥稱，近日社會對野豬在市區出沒或傷人的情況高度關注，擔心野豬在馬路橫街直衝或走入屋苑傷人，作為負責任的政府需要採取行動，漁護署決定採取以往曾執行的政策，將在市區出現的野豬人道毀滅，也是顧全市民的安全，「我明白香港好多人好愛野生動物，好愛大自然，好愛濕地，好愛魚塘，但最終我哋都要令到呢個社會保障到市民安全。」

她強調，政府並非貿然採取行動，只是看到情況惡化，為市民帶來風險。據她所知，過去數年有30宗野豬傷人事件，政府無理由不行動。另外，她不贊成有市民餵飼野豬，這將令到野豬更願意在市區出沒，並增加牠們的繁殖能力，因此政府不排除會提高餵飼野豬的刑罰。