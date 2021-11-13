北角「野豬襲警案」恐怖片段曝光　野豬公瘋狂追咬輔警

北角「野豬襲警案」恐怖片段曝光，本周二（9日）晚11時許，北角天后廟道發生野豬襲擊警員事件，現場車Cam拍到整個過程，52歲輔警在停車場遭一頭雄性野豬追咬，由於他沒帶備盾牌，兩名同袍亦沒在身邊，猶如困獸鬥般遭野豬連環攻擊，短短10秒內，輔警遭野豬撞跌三次，張口噬向他至少7次，面對野豬瘋狂猛攻，輔警毫無招架之力，被撞至一仆一碌，多處受傷。



該觸目警心片段全長34秒，拍攝於天后廟道26號飛龍台附近停車場，片中輔警突然從一輛白色私家車旁邊慌張奔出，一頭野豬從後撲出猛烈撞跌他，手持電筒及螢光棒的輔警頓失平衡倒地，野豬乘勢用頭猛撞他，輔警飛彈兩米，身子翻個朝天，野豬朝他右小腿狂噬，輔警連忙站起身，野豬怒氣沖沖追撞他，輔警走入車罅逃命，不久則從另一邊慌張跑出，野豬發現後亦朝他方向走去。

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該片段不單顯示野豬攻勢凌厲，而且頭口並用殺傷力驚人，用頭撞向目標後隨即噬咬，攻勢一浪接一浪，由於該野豬身長逾米，體型龐大，撞擊力驚人，多次將輔警撞到一仆一碌。該野豬兇猛好鬥，不斷噬咬輔警，幸輔警最終逃出生天，否則隨時命喪野豬利齒下。

事發於本周二（9日）晚，有大廈保安報警指北角天后廟道發現一頭野豬遊蕩，三名警員到場處理，其中兩警手持盾牌，另一52歲輔警則沒持盾牌，初時氣氛平和，警員相隔一段距離戒備，野豬亦表現平靜，自顧自地閒蕩，一直行往天后廟道26號飛龍台停車場附近。

襲警野豬最終跳崖死亡。（網上圖片）

漁護署人員到場，手持工具準備捕捉野豬，野豬疑感到威脅，一度隱身草叢內，人員行近搜索，突然間，野豬撲出撞跌輔警，並狂咬亂噬，輔警慘叫幾聲，臀部及腳部被咬破，背部跌傷，野豬傷人後狂奔，但慌不擇路跳落10米深山坡，最後傷重死亡。輔警右小腿傷勢嚴重，傷口長達6吋，深可見骨，臀部右邊亦被噬了一口，由救護車送院治理。