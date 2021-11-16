機師染疫阻通關？葛珮帆：再爆肯定會　易志明憂收緊檢疫影響空運

國泰航空1個星期內有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間在家確診，國泰進一步收緊相關指引，要求機組人員回港後首3天實行「加強版醫學監察」。措施雖然收緊，但醫學專家認為仍然未夠，建議公司安排機組人員連續當值兩個月，之後隔離14日再放假1個月。



行政長官林鄭月娥在行政會議前記者會表示，國泰機師染疫事件暫時未影響與內地商討通關。立法會議員葛珮帆則指，「特首咁講唯有咁信」，強調若果再接連爆疫，都很難相信沒影響。港大感染及傳染病中心總監何栢良則在電台節目直言：「貨機機組人員對於同內地通關係最大障礙。」國泰事件是否疫情風險警號，會否影響通關安排？



民建聯葛珮帆。（資料圖片）

葛珮帆：機組人員檢疫安排須依風險等級劃分

今次3名機師染疫，連帶在法蘭克福住過相關酒店人士，回港後都要隔離檢疫21天，牽連130名貨機機師。葛珮帆肯定政府作了回應，惟批評只屬個案式措施，並非制度上安排，反問「點解德國爆咗咁耐，加埋歐洲，都未擺落A組高風險地區？」她稱有關名單長期無更新，所以很難權衡哪些機組風險較高，「如果有一隊人監察住各地情況，適時更新個名單，有起事就可以靈活啲反應。」

葛珮帆指，目前措施無法根本堵塞機組人員漏洞，必須實施一套以不同風險等級地區劃分的檢疫制度，「譬如飛高風險地區，返嚟就一定要有隔離安排，飛內地就可以家居監察」，具體的操作則須由政府與航空公司磋商。

易志明表示，專家建議機組人員當值兩個月，等於兩個月不能見家人，機組人員未必容易接受。（資料圖片）

易志明：機組人員未必願意兩個月不見家人 防疫需讓人容易接受

自疫情爆發以來，本港對外貨物運輸並不穩定，最近海運因貨櫃滯留問題而大受影響，在這種情況下，收緊措施對航空貨運的影響尤其受到關注。自由黨航運交通界議員易志明說，任何進一步收緊檢疫的措施，一定會對空運業以至民生所需產生影響，因此政府一向審慎處理。

國泰目前對於客運服務已採用閉環式管理，易志明透露員工已有怨言。有專家建議機組人員連續兩個月當值，隔離檢疫後休假1個月，以減少與家人接觸，易志明坦言未必可行，因員工未必願意兩個月不能見到家人，相對親情「金錢並非萬能」，就算有津貼亦未必能首肯，更何況若強制執行反應或會更大。

國泰現時收緊措施，易志明建議可「先行先試」方式去做，同時公司應再三叮囑員工，為家人、為朋友、為社會，緊守崗位之餘亦要遵從防疫指引，讓員工容易接受。

葛珮帆參選立法會選舉委員會界別，而易志明則參選航空交通界。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。